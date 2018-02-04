Abdurrahim Albayrak'dan hakem isyanı! 'Merak ediyorum...'

İşte Albayrak'ın maç sonu sözleri

"Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor. Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense."

"Nazar boncuğu..."

"Rakiplerimiz 2'şer puan kaybetti, maalesef biz 3 puan kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz."