Abdurrahim Albayrak'dan hakem isyanı! 'Merak ediyorum...'
Galatasaray :Sportif Aş yöneticisi Albayrak, Sivasspor mağlubiyeti sonrası penaltıyı Fırat Aydınus'a çaldıran yan hakemi eleştirdi.04 Şubat 2018 Pazar 21:47
İşte Albayrak'ın maç sonu sözleri
"Özellikle yan hakemin pozisyonu dikkatli izledikten sonra vereceği kararı merak ediyorum. Bütün Galatasaraylılar o pozisyonun nasıl penaltı olduğunu merak ediyor. Yan hakem pozisyonu izledikten sonra vereceği kararı kamuoyu ile de paylaşsa da, herkes öğrense."
"Nazar boncuğu..."
"Rakiplerimiz 2'şer puan kaybetti, maalesef biz 3 puan kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bunu nazar boncuğu olarak görüyoruz."
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