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Abdurrahim Albayrak: Kaçtı dediler, kaçmadık!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkan olması sonrasında Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Abdurrahim Albayrak seçim sonrasında açıklamalarda bulundu.

21 Ocak 2018 Pazar 12:10
Abdurrahim Albayrak: Kaçtı dediler, kaçmadık!

Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in başkan olması sonrasında Sportif A.Ş.'de görev alacak olan Abdurrahim Albayrak seçim sonrasında açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak ilk olarak, ''Galatasaray'ımıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum. Mutlu bir gün. Kaçtı dediler, kaçmadık işte. Serum şişesiyle beraber, hastaneden kaçıp maça gittim ben. Sadece hastaneden kaçtım ben. Galatasaray'dan kaçmadık'' dedi.

Seçim konusunda sözlerine devam eden Albayrak, ''Sportif A.Ş.'de görev alacağım belli olduktan sonra bugün sabahleyin binlerce telefon geldi bana. Bu telefonlardan sonra biz seçimi kazandık dedim. Bana gelen telefonlardan bu seçimi kazandığımız belliydi'' diye konuştu.

Albayrak, şampiyonluk ve ne zaman görev alacağı konusunda gelen soruya, ''Şampiyon olacağız. Rakip çok. Beşiktaş'ın kadrosu çok oturmuş. Fenerbahçe'de Fenerbahçe. Başakşehir'i de yabana atmayalım. Bizim seçim gibi başa baş bir yarış olacak. Kayseri maçına gitmem hoş olmaz. Taraftar olarak giderim ama takım uçağına binip gitmem. Florya'da da taşlar yerine oturduktan sonra bulunacağım'' şeklinde cevap verdi.

Kaynak:Beyaz Futbol

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 12:10
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