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Abdürrahim Albayrak ayrılığı açıkladı: Gitmek istiyorsa...

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Abdürrahim Albayrak, orta saha oyuncusu Ndiaye'nin transferine ilişkin açıklamada bulundu.

28 Ocak 2018 Pazar 08:29
Abdürrahim Albayrak ayrılığı açıkladı: Gitmek istiyorsa...

Galatasaray yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Osmanlıspor maçı sonrası orta saha oyuncusu Ndiaye'nin transferine ilişkin açıklamada bulundu.

İşte Albayrak'ın açıklamaları;

"17 tane net pozisyon vardı. Olmayınca olmuyor. Önemli olan 3 puandı. Bu galibiyet bütün taraftarlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Ndiaye ile ilgili şunu söyleyeyim. Hayatımda bir tecrübe daha kazandım. Fatih Terim çok babacan bir açıklama yaptı. Müthiş bir konuşma yaptı. Kendisini gitmek istediğini söylerken, Fatih Terim de kendisine ihtiyacı olduğunu ifade etti. 'Madem ki öyle git evine ailen ile dinlen zaman geçir. Nereye gidersen git. Beni 24 saat arayabilirsin' dedi. Bir baba gibi nasıl davranılır dün gece gördüm. Çok ciddi teklifler var. Futbolcu gitmek istiyorsa tutamazsınız. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Biz asla kendisini satmak istemiyoruz." 

''ÖNCE ARKADAŞLARIMIZA PARALARINI VERELİM''

Transferden önce 4 aylık maaş gecikmelerini düşündüklerini söyleyen Abdurrahim Albayrak, ''Transfer tabii düşünüyoruz. Bugün bir görüşme olacak. Ama önce 4 aydır para alamayan arkadaşlarımızın durumunu halletmemiz gerekiyor. Biz arkadaşlarımıza güveniyoruz. Önce arkadaşlarımıza paralarını verelim. Onlar bizim için daha iyi transfer olacak.'' dedi.

''GOMIS İLE PROBLEM YOK, BELHANDA'YA TEKLİFLER...''

Bafetimbi Gomis ile hiçbir para sorunu yaşanmadığını da kaydeden tecrübeli yönetici, ''Gomis ile ilgili asla bir para problemimiz olmadı. Attığı golden sonra para önemli değil, arma önemli dedi zaten. Bir problem yok'' sözlerini kullanırken Younes Belhanda'ya transfer teklifi geldi mi sorusuna ise ''Birçok futbolcumuz için teklifler gelebilir. İyi futbolculara teklifler gelebilir. Dünyanın her yerinde böyledir bu'' yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 08:29
  1. Abdürrahim Albayrak
  2. Galatasaray
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