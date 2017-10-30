Abdülmecid’in köşkü varislerine verilsin

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - Kapı çalana açılır adlı rezil sergiyle gündeme gelen Abdülmecid Efendi Köşkü’nün tek partili CHP diktatörlüğü döneminde gasp edildiği, son halife Abdülmecid Efendi’ye hiçbir ödeme yapılmadan köşke el konulduğu gün yüzüne çıktı. Tarihçiler, köşkün Abdülmecid Efendi’nin torunlarına iade edilmesini ve bu tür rezaletlerin bir daha yaşanmamasını istiyor.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un İstanbul Nakkaştepe’deki Abdülmecid Efendi Köşkü’nde düzenlediği “Kapı çalana açılır” adlı sergide ecdada büyük saygısızlık yapılmış, sergi kapsamında içerisinde ayet-i kerîmeler ve mihrap yer alan odaların içinde çıplak insan bedenleri sergilenmişti. Halen devam eden rezil serginin gerçekleştirildiği Abdülmecid Efendi Köşkü geçmişinde, bugünkü rezalete “kapı açan” içler acısı bir gerçeği barındırıyor. Cumhuriyetin ilanından sonra 3 Mart 1924’te çıkarılan “Hanedan-ı Osmanî’nin Türkiye Cumhuriyeti devleti hudud-u memâliki haricine çıkarılmasına dair kanun” ile Osmanlı hanedanı yurtdışına sürüldü.

ÖNCE SÜRGÜN SONRA GASP

Şükrü Altın’ın “Sürgündeki Son Halife Abdülmecid Efendi” kitabında yer alan bilgilere göre; ailesiyle Paris’e yerleşen Abdülmecid Efendi, ağırlaşan şartlar altında maddi imkansızlıklarla karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine son halife, hususi kâtibi Salih Nigar aracılığı ile Nakkaştepe’deki üzerine tapulu köşkünü satılığa çıkardı. Uzun uğraşlar sonucu İstanbul Defterdarlığı Millî Emlak Müdürlüğü tarafından köşkün satışı gerçekleştirildi. Ücret, İstanbul Merkez Bankası şubesine yatırıldı. Abdülmecid Efendi’ye 47.972,76 lira ödenmesi için muhasebe müdürlüğüne talimat verildi. Ancak paranın ödenmemesi için tek partili CHP iktidarının baskılarının ardından bankadaki paranın Abdülmecid Efendi’ye ödenmesi için sağ olduğuna dair belge istendi.

CHP ENGELİ

Sonrasında yaşananlar, “Sürgündeki Son Halife” kitabında şöyle anlatılıyor: “Ödeme bir türlü yapılmıyordu. Zorluklar içinde yaşayan Abdülmecid Efendi ‘sağ olduğuna dair belge’ isteğini ancak 7 ay içerisinde gerçekleştirilebildi. Bu sefer de Türk parasının kıymetini koruma kararnamesi çıkarılarak paranın verilmesi engellendi. Bu kararnameye göre paranın Türkiye’de harcanması gerekiyordu. Ankara’da Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından sürekli zorluklar çıkarılıyordu. Uzun yazışmalar sonucu verilen cevaplarda paranın bloke edildiği bildirildi. Salih Keramet, Abdülmecid Efendi’nin ağır borçlar altında olduğunu bildirerek blokenin kaldırılmasını istemişti. Ne var ki uzun zaman boyunca gidip gelen yazışmalar neticesinde bir yol alınamamıştı. Önce satış için yıllarca uğraştırıldı, sonra da parası ödenmedi.”

KÖŞK ASIL SAHİPLERİNE DEVREDİLSİN

CHP’nin tek parti diktatörlüğü döneminde yaşanan bu hazin hadise ile Abdülmecid Efendi’nin şahsi malına uygulanan gaspı Akit’e değerlendiren tarihçi-yazar Şükrü Altın, “Osmanlı Devleti’nin son, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve son halifesi olan Abdülmecid Efendi’nin hukuksuz bir şekilde el konulan ve satış ücreti Halife’ye ödenmeyen bir köşkte bugün sanat adı altında saygısızlıklar yapılması yüreğimizi burkuyor. Minberde dahi çirkin görüntülere yer veriliyor. Orası Abdülmecid Efendi’nin özel olarak yaptırdığı dua ve namaz odasıdır. Bu odanın içerisinde abdest alma yeri de bulunuyordu. Dua odasının duvar ve tavanlarına bizzat Abdülmecid Efendi tarafından ayet ve hadisler yazdırılmıştı. Abdülmecid Efendi bu odada beş vakit namazını kılar, Kur’an-ı Kerim okurdu. Bugün orada yer verilen sanat kılıflı şeyler, köşkün aziz hatırasına hakaret anlamı taşıyor” dedi. Altın, “Abdülmecid Efendi Köşkü’nün asıl sahibi Abdülmecid Efendi’dir ve dolayısıyla varisleridir. Satış işlemleri sırasında ücreti ödenmeyerek bloke edilen köşkün Osmanlı hanedanının ilgili mensuplarına iade edilmesi gerekiyor. Bu hususta yetkilileri göreve davet ediyorum. Köşkün asıl sahiplerine geçmesiyle birlikte bu tür hadiseler de bir daha yaşanmayacaktır” şeklinde konuştu.