Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ayyıldız Tim Abdüllatif Şener'in sosyal medya hesabını ele geçirdi

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili skandal bir mesaj yayınlayan Abdüllatif Şener'in Twiter hesabını ele geçirdi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
Ayyıldız Tim Abdüllatif Şener'in sosyal medya hesabını ele geçirdi

YENİAKİT.COM.TR - Ayyıldız Tim adlı hacker grubu FETÖ’cü teröristlerin gerçekleştirdiği hain darbe girişiminin yıldönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden skandal bir mesaj yayınlayan 15 Temmuz’u kutlamadığını ifade eden Abdüllatif Şener’in hesabını ele geçirdi. Ayyıldız Tim haberi hacklenen hesaptan attığı “Bu hesaba 15 Temmuz şehitlerimiz gazilerimiz ve demokrasiye inanan Türk milleti adına el konulmuştur.’ mesajıyla duyurdu.

Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı

HACK SONRASI SÜRPRİZ TWEETLER

Abdüllatif Şener’in sosyal medya hesabının ele geçirilmesi sonrası hesaptan çeşitli paylaşımlar yapıldı. Yayınlanan mesajlarda “Sn.Cumhurbaşkanımız bana ve ekibime vermiş olduğu desteği bu zamana kadar hep yanlış kişilere inanarak kötüye kullandım. Bundan sonra kendileri de eğer kabul ederlerse siyasi hayatıma yine Ak Partide devam etmek istiyorum. Dun gece 15 Temmuz kutlamalarındaki birlik beraberliği görünce atmış olduğum saçma tweet içinde tüm halkımızdan özür diliyorum. Allah beni affetsin. İran ın Katil Esad ın oyuncağı oldum. Vaadettikleri paraları da vermediler.” İfadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
  1. Abdüllatif Şener
  2. Abdüllatif Şener Twitter
  3. darbe girişimi
  4. FETÖ
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal afete dönüşebilir...
    1. Meteoroloji'den flaş uyarı! Doğal..
    2. Formayı giydi Beşiktaşlılar heyecanlandı
    3. Tatil dönemini çocuğunuza göre planlayın
    4. Şehit Ömer Halisdemir hayrına yardım..
    5. Böyle düğün konvoyu görülmedi
    6. İspanya polisi Europol desteğiyle dev..
    7. Son bir haftada 50 terörist etkisiz..
    8. Ağbal: Önümüzdeki dönemde de..
    9. Köprü öyle değil böyle kapatılır!
    10. Dursun Özbek'e ağır sözler:Kulüp..
    11. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye tarihi..
    12. Düşman pusudagüçlü olmaya mecburuz
    13. Ekmeksiz yaşanır vatansız yaşanmaz
    14. Halk bastırmasa hainler teslim..
    15. O daTürkiye’yi ABD’ye şikâyet etti
    16. ‘Darbe başarılı olsaydı Türkiye dururdu’
    17. Bir öldü, bir yaşıyor derken… Reuters..
    18. Galatasaray'da yılın bombası Samir Nasri
    19. Göztepe’nin son bombası!
    20. Avrupa’da 'at eti' çetesine operasyon!
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    ’Yerim destanınızı’ diyen kadın hakkında karar çıktı
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Sokak tamamen kapatıldı... FETÖ'nün ininde korku ve sessizlik hakim
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Türkiye'nin son hamlesi Almanya'yı karıştırdı
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait
    Fransa'dan tarihi itiraf: Bu utanç bize ait