Abdüllatif Şener'den 'yürüyüş' kararı!

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıla mahkum edilmesi ve tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı Adalet Yürüyüşü 12. gününde devam ediyor.

ŞENER DE KATILDI

AK Parti'den ayrıldıktan sonra Türkiye Partisi'ni kuran ancak başarılı olamayan Abdüllatif Şener Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Şener, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde de CHP'nin "hayır" kampanyalarına katılmış ve destek istemişti.