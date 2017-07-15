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Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı

Parti kurduktan sonra girdiği ilk seçimde milletin tokadını yiyen Abdüllatif Şener, 15 Temmuz hanin darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir mesaj yayınladı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:08
Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı

YENİAKİT.COM.TRAK Parti’ye ihanet ettikten sonra yeni bir siyasi parti kuran ancak girdiği ilk seçimlerde sandığa gömülen Abdüllatif Şener, Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı teröristlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Şener, İmanlı milletin göğsünü tankların önüne siper ederek yazdığı destanı görmezden geldi.

15 TEMMUZ’U KUTLAMADI

Mesajında 15 Temmuz’u kutlamadığını ifade eden Şener, haçlıları da yanına alarak vatanımıza karşı saldırı başlatan FETÖ’cü askerlerin o gece şehit ettiği 249 vatan evladından ise tek kelime söz etmedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE RAHATSIZ EDEN OHAL’DEN DE TAHATSIZ OLDU

Abdüllatif Şener, yaptığı açıklamada sivil toplumun ve basının baskı altına alındığı iftirasını da atmaktan çekinmezken, darbe girişimi sonra ilan edilen ve terör örgütü yandaşlarını rahatsız eden OHAL uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 14:08
  1. FETÖ
  2. Abdüllatif Şener
  3. darbe girişimi
  • omer gencomer genc5 dk önce
    Kafayı yemiş...
  • CihanCihan6 dk önce
    Şu eziği haber yapıpta kendisini bişey zannetmesine yardımcı olmasanız iyi olur
  • ESTERGONLU CİHANGİR ESTERGONLU CİHANGİR 6 dk önce
    SN.EDÎTOR ! BUŞENER'İ ,ŞUADAMIHABER YAPMAYINIZ.BILMEYEREKBU SEFILINBEDAVAREKLAMINIVE SEFİLLANETLİTRUVA -KENDİSİNEBİLE FAIDESİOLMAYANPÖRSÜK FIKIRLERININ REKLAMINIYAPYORSUNUZ.
  • Yakup UçarYakup Uçar16 dk önce
    Sivas'ın yüzkarası kişiliksiz adam
  • ismail hakki efendiismail hakki efendi18 dk önce
    demek öyle latif dönegi anti demokratik konusa biliyorsunben gurbetciyim 50 yildir isvecte oturuyorum sen demokratimi var diyorsun avrupada inanin turkiye kadar özgur bir ulke yok mecliste bile böluculuk yapiyorsun turkiyeme uzuldugum tek bir konu var cok hain var koltugu elinden alinan hain oluyor cok özgur turkiye biraz kisitlanmasi lazim
  • FuatFuat19 dk önce
    Satilmis
  • BehcetBehcet25 dk önce
    Sizde bu adam olmadıgı adamyerine koyup haber yapiyorsunuzya pes dogrusu.
  • İnanmışİnanmış26 dk önce
    Erbakan hocamınyanıldığı tek işi bu adamı vekil yapmak.
  • İbrâhim gibiİbrâhim gibi32 dk önce
    Sen Yapma zaten hain ....
  • Kemal Kocadayı Kemal Kocadayı 37 dk önce
    Bu haini neden susturmazlar. Hani dikta vardı. 5 yil bakanlık yaparken iyiydi. Bakanlığın bitti dediler o gun buğün zırlıyor zırvalıyor.
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