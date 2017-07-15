Abdüllatif Şener'den skandal 15 Temmuz paylaşımı

YENİAKİT.COM.TR - AK Parti’ye ihanet ettikten sonra yeni bir siyasi parti kuran ancak girdiği ilk seçimlerde sandığa gömülen Abdüllatif Şener, Fetullahçı Terör Örgütü’ne bağlı teröristlerin gerçekleştirdiği 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde skandal bir açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan Şener, İmanlı milletin göğsünü tankların önüne siper ederek yazdığı destanı görmezden geldi.

15 TEMMUZ’U KUTLAMADI

Mesajında 15 Temmuz’u kutlamadığını ifade eden Şener, haçlıları da yanına alarak vatanımıza karşı saldırı başlatan FETÖ’cü askerlerin o gece şehit ettiği 249 vatan evladından ise tek kelime söz etmedi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DE RAHATSIZ EDEN OHAL’DEN DE TAHATSIZ OLDU

Abdüllatif Şener, yaptığı açıklamada sivil toplumun ve basının baskı altına alındığı iftirasını da atmaktan çekinmezken, darbe girişimi sonra ilan edilen ve terör örgütü yandaşlarını rahatsız eden OHAL uygulamasından rahatsız olduğunu söyledi.