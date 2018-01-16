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Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç: Eğer aday olursa...

Son anket verilerine göre AK Parti'de Abdullah Gül'ün adını anan seçmenlerin oranı yüzde 0,8'de kalıyor.

16 Ocak 2018 Salı 09:38
Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç: Eğer aday olursa...

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.

YÜZDE 96,8 'ERDOĞAN' DEDİ

Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.

Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 09:38
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Abdullah Gül
  3. anket
  • RamazanRamazan14 dk önce
    Abdullah Gül kim kine? Biz Tayyib'i yaratana kurban oluruz. Allah muvaffak ediyor Reisi. 15 senelik hayatı ortada. Demek ki Allah seviyor bu adamı, öyleyse bize de sevmek düşer.
  • HalitHalit41 dk önce
    Tabiki reis Tayib bey.
  • ADMADM52 dk önce
    akp icerisinden oy beklemiyor ki. Karsit cepheden oy bekliyor. ona gore konusuyor. Agzinda geveleyerek de AKP tabanina ters dusmemek istiyor. istisareci, hirstan ve tek adamliktan uzakmis gibi bir adaylik sergilemeye calisiyor.
  • bekirbekir1 sa önce
    Delikanlı ise sinsi sinsi fırsat kollayıp konuşmasın Erdoğan gibi delikanlı olsun, yerse aday olsun meydana gelsin onu yerle yeksan edeceğiz....
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    Ak Parti nin içinde çok çürük var! Onlarla ilgilenmiyoruz, İnsanlar Recep Tayyip Erdoğan ın inandığı Davaya oy veriyor
  • Alaettin kılıç Alaettin kılıç 1 sa önce
    Gülü gündeme getirmeyinhal ve hareketlerinebakıncamide bulandiroyor
  • ihsanihsan1 sa önce
    gül bu saçmalığı yapmaz partisine ihanet etmez
  • hamiđohamiđo1 sa önce
    HALEP ORADA İSE ARŞIN BURADA. KERAMETİ KENDİNDE SANANLARI ÇOOK GÖRDÜK SİYASET MEYDANINDA.
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