Abdullah Gül'ün hoşuna gitmeyecek sonuç: Eğer aday olursa...

ORC Araştırma, 12-14 Ocak tarihleri arasında 34 ilde 2680 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle "Türkiye siyasi gündem araştırması" yaptı.

YÜZDE 96,8 'ERDOĞAN' DEDİ



Anketin AK Parti seçmenine sorulan "Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuımhurbaşkanlığı Seçimindeki rakibi Abdullah Gül olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu damgasını vurdu.

Buna göre AK Partili seçmenlerin yüzde 96,8'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı desteklerken Abdullah Gül'e destek yüzde 0,8'de kaldı.