'Abdullah Gül’ün eski danışmanıyım diyerek...'

HaberTürk yazarı Oray Eğin bugünkü köşesinde Ahmet Takan'ın ismini vermeden göndermede bulundu.

İşte o ifadeler:

Haftada bir kimi internet siteleri mutlaka alıntıladığı için yazılarına maruz kaldığım bir Yeniçağ yazarı var. Her seferinde ortalığı sarsacak, Türkiye’yi değiştirecek, iktidarı yerle bir edecek bir senaryo geliştiriyor, bunu da kendisini “Abdullah Gül’ün eski danışmanı” diye tanıtarak yapıyor ki inandırıcı gözüksün.

KİM BU KAYNAK?

Gül’le belki beş dakika çalışmış olabilir, ama yazdıklarının tamamının yalan olduğuna hiç mi hiç şüphe yok. Bir insan bu kadar kolay mı atabilir? Nasıl bu kadar palavra üretebilir? Hiçbir dediği tutmuyor.

Bütün varlığı Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulu bir başka yazar da “Saray’a yakın kaynaklardan duyduğuma göre” diye sık sık yazıyor. Abdülkadir Selvi’ye bile bu kadar bilgi sızmıyor, ona nasıl gidebilir? Kimi kandırıyorlar?