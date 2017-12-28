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Doğan medyası Abdullah Gül'ü sahiplendi!

Aydın Doğan’ın maaşlı kalemşörlerinden Ahmet Hakan, yeni KHK’ları eleştiren Abdullah Gül’e sahip çıktı.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
Doğan medyası Abdullah Gül'ü sahiplendi!

 YENİAKİT.COM.TR -  "AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor" ifadelerini kullanan 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan, Gül'ün KHK çıkışı için "Ne var bunda kardeşim?" dedi.

Sivillere 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve terör eylemlerinde olaylara müdahale etme yetkisi veren KHK maddesine malum kesim ve  11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tepki göstermişti. Söz konusu maddeyle ilgili Abdullah Gül, "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül'ün bu skandal sözlerinin ardından toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi.

DOĞAN MEDYASI GÜL’Ü SAHİPLENDİ

Abdullah Gül'e tepkileri köşesine taşıyan Doğan medyasının maaşlı kalemşörlerinden Ahmet Hakan, "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" diye sordu.

Abdullah Gül'ün iyi niyetli bir şekilde uyarı yaptığını iddia eden Ahmet Hakan, "Ne var bunda kardeşim? Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış. Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu nezaketsizlik? Nedir bu orantısız tepki? Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda... “Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek... KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış" dedi.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 15:39
  1. Ahmet Hakan
  2. Abdullah Gül
  • vatanimvatanim38 dk önce
    Amandikeninie al götur sizin olsun!Bize basta Rabbimiz sonra dava sdami Reisimiz yeter!
  • ElifElif38 dk önce
    dost görünümlü düşman.doğangörünümlü şahin gibi.
  • TRTR40 dk önce
    Ne var bunda alınacak,dost gerçeği yüzüne söyler. İlla düşman yaratmak istiyorsanız o başka.
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi42 dk önce
    Gulun dikeni iste böyledir kardesmis ne kardesi hayatinda görebilirmiydi cumhurbaskanliginiiki lafi bir araya getiremiyen ne yaptiki simdi yalayanlar o gunler gulu ve haniminielestiriyordugul artik tarafini secmesi lazim PUL olmadan
  • MehmetMehmet43 dk önce
    Abdullah gul adamsin Adam..
  • cezmicezmi43 dk önce
    Bir tarafsız müsülman okarak diyorumki allah fetoyu fetoyu destekleyenlerı pkkyı işiti kahr etsin. Abdullah gül çok çok erdoğandan dindardir.Ama dünya siyasetı siyasi insanın arkadaşi şeytan isede melek gibi görür karşisindaki siyasi mekek isede şeytan gibi görür.. allah bize insaf versin.
  • Mehmet Mehmet 48 dk önce
    .... gül
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR54 dk önce
    sn GÜL, DİK DURAMADIN KENDİNE YAZIK ETTİN
  • türktürk55 dk önce
    fidel kastro diyoki eğer düşmanın seni seviyosa destekliyosasende bi puştluk var
  • VatandaşVatandaş56 dk önce
    Abdullah Gül'ün bunu yapmaması lazım. Bi yanlışlık yok değilmi? İnanmak istemiyorum. Biz onu Anadolu çocuğu olarak bilmiştik.
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