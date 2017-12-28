Doğan medyası Abdullah Gül'ü sahiplendi!

YENİAKİT.COM.TR - "AK Parti’den kim ağzını açsa Abdullah Gül’e yükleniyor" ifadelerini kullanan 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan, Gül'ün KHK çıkışı için "Ne var bunda kardeşim?" dedi.

Sivillere 15 Temmuz benzeri darbe girişimleri ve terör eylemlerinde olaylara müdahale etme yetkisi veren KHK maddesine malum kesim ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tepki göstermişti. Söz konusu maddeyle ilgili Abdullah Gül, "696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" dedi. Gül'ün bu skandal sözlerinin ardından toplumun her kesiminden tepkiler yükseldi.

DOĞAN MEDYASI GÜL’Ü SAHİPLENDİ

Abdullah Gül'e tepkileri köşesine taşıyan Doğan medyasının maaşlı kalemşörlerinden Ahmet Hakan, "Nedir bu Abdullah Gül alerjisi? Anlamadım ki!" diye sordu.

Abdullah Gül'ün iyi niyetli bir şekilde uyarı yaptığını iddia eden Ahmet Hakan, "Ne var bunda kardeşim? Adam dostça, arkadaşça, kardeşçe, iyi niyetli bir şekilde bir uyarı yapmış. Nedir bu tahammülsüzlük? Nedir bu nezaketsizlik? Nedir bu orantısız tepki? Kaldı ki Abdullah Gül, yaptığı uyarıda... “Ben son KHK’nın 15 Temmuz hain darbesine karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkarıldığını düşünüyorum” diyerek... KHK’yı çıkaranların amacının iyi niyetli olduğunu da vurgulamış" dedi.