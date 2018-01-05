Abdullah Gül'e ilginç çağrı: CHP'nin Titanik'ine bin

Son günlerde KHK eleştirisiyle gündeme gelen ve eleştirilerin odağında olan Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı vefasızlıkla suçlayan yazar, "Bu mu sizin vefa anlayışınız? Bu mu dava arkadaşlığınız? Bu mu kardeşliğiniz Sayın Abdullah Gül? Samimi olmak, sahici olmak bu kadar mı zor?" sorusunu sordu.

İşte mezkûr yazının ilgili bölümü:

CHP'NİN TİTANİK'İNE HEMEN BİNİN

(...) Çıkarsınız, "Ben artık bu adamla aynı kaderi, aynı yazgıyı paylaşmak istemiyorum. Kendime yeni bir rota belirledim" dersiniz, yolunuza yeni yol arkadaşlarıyla devam edersiniz.

Sayın Gül... Tatsız hatıraları önünüze sermek istemem ama hatırlamanızda yarar var. Bu ülkede eşinizin başörtüsünü "Playboy"a benzetenler oldu. Başörtülü olduğu için sınava almayanlar oldu. Hakkınızı mahkemelerde aradınız diye size yakası açılmamış hakaretlerle saldıranlar oldu.

Biz bu hakaretleri, namusumuza saldırı gibi algılayıp karşı koyduk. Biz unutamamışken siz nasıl unutabildiniz? Nasıl oldu da bunu yapanların safına geçebildiniz?

Alın işte!..

Düne kadar size hakaret etme konusunda resital sunan CHP'liler, "Keşke bizim kayığımıza binse" şeklinde açıklama yapıyor. Yahu bana böyle bir davet gelse, vallahi utancımdan yerin dibine girerim.

Size zamanda oy vermiş ve inanmış bir seçmen olarak sesleniyorum:

Lütfen gelen teklifi geri çevirmeyin ve CHP'nin Titanik'ine hemen binin!..

Ama şunu bilin...

Titanik ilk seferinde nasıl denizin dibini boyladıysa, siz de ilk seçimde sandığın dibini boylayacaksınız.

Benden söylemesi... (...)