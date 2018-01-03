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Mustafa Elitaş'tan Gül'e eleştiri: Eğer ailenin bir parçası isen...

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, son KHK'ya eleştiriler yönelten Abdullah Gül’e ilişkin açıklamalarda bulundu.

03 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
Mustafa Elitaş'tan Gül'e eleştiri: Eğer ailenin bir parçası isen...

AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, son KHK'ya eleştiriler yönelten 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için isim vermeden "Ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen, aile ile ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memleketi Kayseri'de partisinin Sarız ilçesinde ilçe merkezini ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. 

Elitaş, 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan terör olaylarına müdahale eden sivillere yargı zırhı getiren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'deki (KHK) muğlaklığa sosyal medya üzerinden dikkat çeken ve eleştirilerin hedefi haline gelen hemşehrisi Gül'ün adını vermeden tepki gösterdi.

'FİTNE FESAT ALDI BAŞINI GİDİYOR'

"Bakın fitne fesat aldı başını gidiyor. Dostlarımız da maalesef artık televizyon yoluyla sosyal medya yoluyla bizimle haberleşmeye başlıyorlar. Gönül ister ki varsa bizimle açarsınız konuşursunuz. ’Burada bir şey var, benim tereddütlerim var’ diye ifade edersiniz. Evin içindeki bir meseleyi ailenin parçasıysan, ailenin bir üyesiysen aileyle ilgili meseleyi ortaklıkta konuşmayacaksın. Bu doğru değil. Onu yapmamanız gerekir. O kanuna bir madde koyduk.  Dedik ki: Bu ülkeyi hain FETÖ'culardan, Fethullahçı şahsiyetsizlerden kurtaran bu kahraman millet yarın bir dava ile karşı karşıya kalamasın. Efendim, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aracına hasar verdin, gittin şunu taciz ettin, yumruk vurdun, darbeyi engelledin diye bir davayla karşılaşmasın diye üniformalı olan resmi görevli kişilerin yanında o gün 15 ve 16 Temmuz tarihinde darbeyi engellemek için çalışan kahramanların yaptıkları icraatın sorumluluktan kurtaran bir düzenlemeyi yaptık. Ama kalktılar bunu farklı yönlere götürdüler. Arkadaşlar o yaptığımız düzenlemede açık ve net herhangi bir sıkıntı yok." 

'ANLAYAN ANLAR'

Merkez Kocasinan ve Melikgazi il danışma kurulu toplantılarında da benzer konuşmalarda bulunan Elitaş, gazetecilerin "Sarız ve diğer ilçelerdeki konuşmalarınızdaki eleştirilerin hedefi 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül mü?" sorusuna, ”Anlayan, anlar. Kim üstüne alırsa" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 11:14
  1. KYK
  2. Abdullah Gül
  3. Mustafa Elitaş
  4. Recep Tayyip Erdoğan
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