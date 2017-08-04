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Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

04 Ağustos 2017 Cuma 08:22
Abdullah Gül'den sürpriz ziyaret

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, "dayanışma ziyareti" kapsamında Doha'ya gelen Gül'ü El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile Gül'ün karşılıklı öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Söz konusu ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 08:22
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  9. GÜNCEL Haberleri
  • VatandaşVatandaş1 sa önce
    Ne amaçla ne sıfatla?
  • DavaroDavaro1 sa önce
    Katar emiri. Abdullah gülü terlikle karşılamış ..:)
  • hasan alihasan ali1 sa önce
    hiç hayırlı bir ziyaret gibi görünmüyo ama ............
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