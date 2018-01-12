Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden eleştirdiği 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, “Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz. Dolayısıyla her şey ortada zaten, herkes bir birini biliyor, polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında verdiği tahliye kararını da değerlendiren Gül, "Ben cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da gazetecilerin tutuksuz yargılanmasını hem adalet hem de Türkiye’nin imajını açısından doğru olduğunu söylemişimdir" diye konuştu.

Gül, OHAL’in altıncı kez uzatılmasıyla ilgili olarak “Son kez Meclis’e sevkedildiği kanaatindeyim. OHAL inşallah son kez uzatılır” dedi.