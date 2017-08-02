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Abdullah Gül'den Mehmet Görmez mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevden ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:05
Abdullah Gül'den Mehmet Görmez mesajı

Abdullah Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı dönemimde Diyanet İşleri Başkanı olan değerli Mehmet Görmez ilminin yanında mümtaz şahsiyeti ve samimiyetiyle de örnek bir din adamıdır. Çalışmalarını hep takdir ettim. Bundan sonra da ilmiyle ufuk aydınlatacağına inanıyorum."

DAVUTOĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI 

Öte yandan AK Parti Konya Milletvekili Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

Davutoğlu da açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerimde kendisinin dinimizin izzetine, milletimizin vakarına ve devletimizin itibarına yakışan bir tavır içinde görevini yürüttüğünü de her daim müşahede ettim" demişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:05
  1. Abdullah Gül'ün Mehmet Görmez mesajı
  2. Mehmet GÖRMEZ emekli
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