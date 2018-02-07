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Abdullah Gül'den 'TV kanalı' iddialarına ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bugün bazı medya organlarında Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

07 Şubat 2018 Çarşamba 19:26
Abdullah Gül'den 'TV kanalı' iddialarına ilişkin açıklama

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi, bugün bazı medya organlarında Abdullah Gül'ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi resmi Twitter hesabından, bugün yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bugün bazı basın-yayın organlarında 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün Karar gazetesiyle ilişkilendirilerek televizyon kanalı kurduracağına dair çıkan haberler tamamen asılsızdır. Gerçek dışı haberler yaparak kamuoyunu yanlış bilgilendiren basın-yayın organlarının doğru haberlerle halkı bilgilendirmelerini dileriz."

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 19:26
  1. Abdullah Gül
  2. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi
  3. Karar gazetesi

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