Abdullah Gül'den Gülen açıklaması

Abdullah Gül, FETÖ'nün elebaşı gülen ile hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı.

Batı medyasına konuşan terörist başının açıklamalarına tepki gösteren Gül, hiçbir zaman Gülen'e yakınlık duymadığını da vurguladı:

"KESİNLİKLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”