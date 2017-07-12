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Abdullah Gül'den Gülen açıklaması

Terörist başı Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
Abdullah Gül'den Gülen açıklaması

Abdullah Gül, FETÖ'nün elebaşı gülen ile hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı.

Batı medyasına konuşan terörist başının açıklamalarına tepki gösteren Gül, hiçbir zaman Gülen'e yakınlık duymadığını da vurguladı:

"KESİNLİKLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"

"Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
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