Abdullah Gül'den Gülen açıklaması
Terörist başı Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti.12 Temmuz 2017 Çarşamba 15:29
Abdullah Gül, FETÖ'nün elebaşı gülen ile hiçbir zaman görüşmediğini açıkladı.
Batı medyasına konuşan terörist başının açıklamalarına tepki gösteren Gül, hiçbir zaman Gülen'e yakınlık duymadığını da vurguladı:
"KESİNLİKLE BİR GÖRÜŞMEM OLMADI"
"Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine.”