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Abdullah Gül'den flaş Gülen açıklaması!

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken Alman radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e konuşan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini öne sürmüştü. Eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül o iddialara açıklık getirdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
Abdullah Gül'den flaş Gülen açıklaması!

FETÖ elebaşı Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Gülen'in açıklamalarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır:

Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:54
  1. abdullah gül
  2. Gülen Cemaati
  3. Fethullah Gülen
  • BERLINBERLIN13 dk önce
    FETO DE GULEN DEME OLMUYOR BASLIK
  • vatansevervatansever44 dk önce
    Allah cc dogruyu bilendir..hesabi cabuk gorendir..hic bir yalan baki kalmaz..
  • RecepRecep56 dk önce
    Basliğa neden gülen yazdiniz icinizde fetöcumu var...
  • AKINCIAKINCI1 sa önce
    Abdullah beye inanıyorum, PENSİLVANYA ŞEYTANI algı operasyonu yapıyor.
Bugünkü Akit

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