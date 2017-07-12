Abdullah Gül'den flaş Gülen açıklaması!

FETÖ elebaşı Gülen, Reuters ve bir Alman radyosuna verdiği demeçte Abdullah Gül'ün kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. Gülen'in açıklamalarına 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den yanıt geldi.

11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

"11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül’ün bugün bir medya organında hakkında çıkan asılsız haberler ile ilgili açıklamalarıdır:

Düşünce, din ve siyaset anlayışım açısından hayatımın hiçbir döneminde yakınlık duymadığım bu örgüt lideri ile; Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine."