Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, KHK ile ilgili sözlerine yönelik eleştirilere ilişkin açıklamada bulunarak “Ufak bir düzeltme ile bunun önüne geçilebilir diye düşündüm. Bunu oraya buraya çekmenin bir anlamı yok açıkçası. Önemli konularda görüşlerimi halkla paylaşmak benim sorumluluğum. Ben hayatımı millete devlete hizmetle geçirmiş biriyim” dedi.