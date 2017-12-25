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Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış: Kaygı verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalara neden olan KHK'nın "sivillere ceza muafiyeti" maddesine ilişkin açıklamada bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış: Kaygı verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'yla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, söz konusu düzenleme hakkında, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün açıklaması:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
  1. Abdullah Gül
  2. Resmi Gazete
  • Emir erEmir er34 dk önce
    R.t.e olmasa 1000 yil geçsede ne bakan ne başbakan Hele c.başkanı hic mi hic olamazdin bu halk seni sildi. .hadi git emekliliğin tadini çıkar sana duşmeyen işlere burnunu sokma. ..
  • Bekir gökçeBekir gökçe53 dk önce
    Bu abdullah gul ne tesadufkicumhurbaşkanımız dışarıya ne zaman çıksa hemen ininden çıkyoabdullah gül sanada senin parlak görüşlerinede ihtiyacımız yok artık saman altında dolaşmayı bırak ağzındaki baklayı çıkar
  • İhsanİhsan1 sa önce
    Amacın ne sayın gül . basında çıkış yspman kime hizmet ediyor. Açarsın telefon söyleyeceğim varsa cumhurbaşkanımıza söylersin. Ve fakat ol . fiten değirmenine su taşıma.
  • Ramazan karacaRamazan karaca1 sa önce
    Sayin emekli reis.size saygim sonsuz.ancak lutfen Feto ve avanelerine destek vermeyi birakin artik.
  • makmak1 sa önce
    okyanus ötesine git,feto seni bekliyor
  • AliAli1 sa önce
    Reis tanıyamamış zamanında bunları adam zannetmiş.
  • Sahin Sahin 2 sa önce
    Yanar dönerarıyorsanız buyurun örneği. Devletini korumaya kalkanı cezalandırılmasını istiyor. Seni o makamakardeşim diye cikartani sırtından bıçaklamak hainlikten deötedir.
  • mazlummazlum2 sa önce
    Bu adam derhal alınmalıfetönün avukatı olmuş
  • AbdiAbdi2 sa önce
    Bence acımadan Zencir balansinhainde iman vatan olmaz
  • NürnbergNürnberg2 sa önce
    Neden endiselendigini tam anlamis degilim dogrusu... 2019 yaklastigindanmi acaba..
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