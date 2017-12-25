Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış: Kaygı verici
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalara neden olan KHK'nın "sivillere ceza muafiyeti" maddesine ilişkin açıklamada bulundu.25 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'yla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, söz konusu düzenleme hakkında, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.
İşte Abdullah Gül'ün açıklaması:
"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."
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Emir er34 dk önce R.t.e olmasa 1000 yil geçsede ne bakan ne başbakan Hele c.başkanı hic mi hic olamazdin bu halk seni sildi. .hadi git emekliliğin tadini çıkar sana duşmeyen işlere burnunu sokma. .. Bekir gökçe53 dk önce Bu abdullah gul ne tesadufkicumhurbaşkanımız dışarıya ne zaman çıksa hemen ininden çıkyoabdullah gül sanada senin parlak görüşlerinede ihtiyacımız yok artık saman altında dolaşmayı bırak ağzındaki baklayı çıkar İhsan1 sa önce Amacın ne sayın gül . basında çıkış yspman kime hizmet ediyor. Açarsın telefon söyleyeceğim varsa cumhurbaşkanımıza söylersin. Ve fakat ol . fiten değirmenine su taşıma. Ramazan karaca1 sa önce Sayin emekli reis.size saygim sonsuz.ancak lutfen Feto ve avanelerine destek vermeyi birakin artik. mak1 sa önce okyanus ötesine git,feto seni bekliyor Ali1 sa önce Reis tanıyamamış zamanında bunları adam zannetmiş. Sahin 2 sa önce Yanar dönerarıyorsanız buyurun örneği. Devletini korumaya kalkanı cezalandırılmasını istiyor. Seni o makamakardeşim diye cikartani sırtından bıçaklamak hainlikten deötedir. mazlum2 sa önce Bu adam derhal alınmalıfetönün avukatı olmuş Abdi2 sa önce Bence acımadan Zencir balansinhainde iman vatan olmaz Nürnberg2 sa önce Neden endiselendigini tam anlamis degilim dogrusu... 2019 yaklastigindanmi acaba..