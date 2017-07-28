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Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Gazetesi davasıyla ilgili "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" dedi.

28 Temmuz 2017 Cuma 15:32
Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına ve anayasal düzene karşı suç işlemek" iddiasıyla tutuklanan ve tutuksuz yargılanan Cumhuriyet yönetici, yazar, muhabir ve avukatları hakkındaki davayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Gül, cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cumhuriyet davasına ilişkin olarak yöneltilen soruya Gül, "Gazetecilerin her zaman tutuksuz yargılanmasının doğru olduğunu söylemişimdir. Şimdi de gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum" yanıtını verdi.

Gül, sözlerinin devamında mahkeme heyetinin kendi kanaatine göre karar vereceğinin altını çizerek şunları kaydetti: "Ancak Türkiye’de hükümeti içeride ve dışarıda rahatlatacak bir unsur olur diye düşünüyorum.”

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 15:32
  1. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  • tsclubtsclub12 dk önce
    sayın Gül. diyorki :; bırakın kaçsınlar rahatlayın. yok öyle yağma,ülke onlar içerdeyken rahat.
  • Yunus Yunus 12 dk önce
    Oldu olacak hainleri de tutuksuz yargilayalim
  • Levent 15Levent 1512 dk önce
    O zaman bütün pkk lilara, fetoculara, dhkp-c lilere Almanya birer sarı basın kartı versin. Al sana gazeteci dokunulmazlığı! Adamlardaki imtiyaz diplomatlarda yok!
  • VatandasVatandas13 dk önce
    Sokaga ciksan suratina tukurecek cok gercii sen bunu rahmet sananlardansin
  • yavuzyavuz23 dk önce
    Üzülüyorum yazık bir insan daha ne kadar düşer
  • MehmetMehmet23 dk önce
    Yeter artık kapatsınlar cumhuriyet gazetesini !
  • RealReal27 dk önce
    hic sasirtmadin yine, yazik ne cekiyorsak bu tiplerden cekiyoruz zaten
  • YUNUS KARTALYUNUS KARTAL27 dk önce
    YAZIKLAR OLSUN BU ADAM HİÇ BİR ZAMAN DEVLETİN MİLLETİN YANINDA OLMADI
  • Ali BabaAli Baba28 dk önce
    Gazetecilerin ne ayrıcalığı var. Hani eşitlik.
  • İBRAHİMİBRAHİM30 dk önce
    MUHSİN KİMSEN ÖNCE EDEP VE HAYAYI ÖĞREN SONRA YORUM YAP. ANCAK BENDE BU ÜLKENİN 45 YILLIK VATANDAŞI OLARAK ÜLKEDEKİ TÜM GAZETECİLERİ RESMİ OLMAYAN BİR KONUDA AÇIKLAMA YAPMAMA KONUSUNDA SINIRLANDIRMAKTIR. NEYMİŞ EFENDİM GAZETECİ ÖZGÜR OLURMUŞ, GAZETECİ SUÇ TEŞKİL ETMEDİKÇE HERŞEY YAZABİLİRMİŞ. İŞTE SUÇ SAYILMAYAN BU HERŞEY YÜZÜNDEN BUGÜN İYİ DEDİĞİ YARIN KÖTÜ DAHA ERTESİ GÜN TERÖRİST OLABİLİYOR. YA BU GAZETECİLERİN FİKİRLERİ NEDENİYLE HAYATLARI KARARAN KANI HIZLI AKAN GENÇLİĞİN HESABINI KİM VERECEK. OLDUM OLASI BU GAZETECİLERİ SEVMEDİM. BENİM YOLUMU, SOKAĞIMI, PARKIMI BAHÇEMİ YAZMADIKTAN SONRA BİLMEM NEYİ YAZMIŞ. NERDEN BİLİYON KARDEŞİM HANGİ MAHFİLLERDE NASIL ÖĞRENDİN, HANGİ ÇIKARLARI SAĞLADIN VEYA SAĞLATTIRDIN.
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