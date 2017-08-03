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Abdullah Gül'den beklenmedik ziyaret

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bir araya geldi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 18:15
Abdullah Gül'den beklenmedik ziyaret

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Temim, "dayanışma ziyareti" kapsamında Doha'ya gelen Gül'ü El-Bahr Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede, Şeyh Temim ile Gül'ün karşılıklı öneme sahip çeşitli konuları ele aldığı ifade edildi.

11. Cumhurbaşkanı Gül, "dayanışma ziyareti" çerçevesinde dün Katar'ın başkenti Doha'ya gelmişti. Söz konusu ziyaretin iki gün sürmesi öngörülüyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 18:15
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