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Abdullah Gül'den bayram mesajı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

25 Haziran 2017 Pazar 12:10
Abdullah Gül'den bayram mesajı!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ramazan Bayramı namazını Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisinde kıldı.

Gül, namaz sonrası cami içerisinde bir süre kalarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namaz sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklamada bulunan Gül, bayram tebriğinde bulundu.

Mübarek bir ayı geride bırakıp bayramı idrak ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Mübarek ramazan ayını bitirdik ve bugün Ramazan Bayramını idrak ediyoruz. Öncelikle aziz milletimizin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Bayram, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirsin, sıkıntıların sona ermesine vesile olsun. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Millet olarak bütün şehit ailelerinin acılarını bir kez daha paylaşıyoruz. Bayramlar dayanışma, sevgi, muhabbet günüdür. O bakımdan bütün milletimizin tekrar birbiriyle kucaklaşması, birbirinin değerinin, kıymetinin ne kadar önemli olduğunu idrak etmemiz gerektiğini anlamamıza vesile olacak günlerdir. İnanıyorum ki bu bayram da böyle geçecektir. Bir kez daha bütün aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum."

GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Gül, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camide kısa süreli rahatsızlık geçirdiği yönündeki sorularına ise, "Şüphesiz ki çok yorgun olabilir. Ramazanın ve yoğun programların arasında olduğunu izlediniz. Herkesin başına gelebilir. Bunları normal karşılamak lazım. Bunlar küçük şeylerdir. Allah şifa verir." şeklinde cevap verdi.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 12:10
  1. Gül
  2. GÜNCEL Haberleri
  • mahmutmahmut25 dk önce
    Gul'un gülü solmaya dikenide coktan batmaya basladi.Gul bence fetonun siyasi atagindan olup olmadigini aciklamalidir. Bildiklerini kamuoyu ile paylasmali.Acaba kendiside siyasi ayagindanmi?
  • HtsHts31 dk önce
    Ben yurt disinda yasiyorun 47 yasindayin 18 yasindan beri,18 ay askerligimide yaptim, yine yaparsin. Bu adami haberlerle ilgilenmeye basladigimda tanidim,hic sevmedim boyle iki yuzlu bir hali var,miyminti garipgarip biri. Reis oyle degil samini sicak bir hali var Allah basimizdan eksik etmeyin. Bayraminiz mubarek olsun.
  • PkksavarPkksavar58 dk önce
    Verir mi versin mi???
  • yavuz selimyavuz selim59 dk önce
    neden Allah Sifa versin demiyorda, Allah Sifa verir diyor? yaziklar olsun brütüs..
  • klimanjoroklimanjoro1 sa önce
    yeni demirelimiz eşe dosta bu millete hayirli olsun.binaaanaleyh adama az daha gun dogacakti.ama olmadi kahretsin.
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