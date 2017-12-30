Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan AK Parti'den gelen eleştirilere yanıt verdi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 17:44
Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 17:44
  1. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül
  • Ahmet kulanAhmet kulan21 dk önce
    Fetö meselesinde hiç aciklama yapmadiniz sayin gul
  • Feridun KüçükFeridun Küçük26 dk önce
    Ya sen kendini ne zannediyosun kardeşim.Perde arkasından konuşma.Çık ortayapartimi ne kuracaksa kurda boyunun ölçüsünü al.RTE Olmasaydı sen bir hiçsin ne özelliğin var söylermisin.Seni hak etmediğin o makamlara taşıyan ve kardeşimdir diyen şimdi beyenmediğin RTE dir
  • sukrusukru28 dk önce
    Ah birde özgür ağırlığının kaç gram olduğunun farkına varabilsen.Belki o zaman susmanın kıymetinide anlarsın.
  • İlkokul4te terkİlkokul4te terk31 dk önce
    Feto hakında düşüncelerini alabilirmiyiz ama ıçtenlikle sayın eski cmhurbaşkanım
  • Cem Hakyemez Cem Hakyemez 31 dk önce
    Hiç birşekilde katılmıyor ve samimiyetine inanmıyorum! Sayın Gül, sizleri .... karşısındaki iki büklüm tavrınızdan hatırlıyoruz! Lütfen bizlere tere satmayın, haklısınız bazı troller haddi aşıyor ve ciddi manada hükümet yalakalığı yapıyorlar, ama biz halk olarak siz ve sayın Erdoğan arasındaki farkın onlarsız da çok iyi biliyoruz! Neye hazırlandığınızı bilmiyorum ama aklınızda seçime girmek varsa bunu iyi düşünün ziramilletin size karşı olan 5 kuruşluk itibarını da kaybedersiniz
  • HakanHakan31 dk önce
    Düşüncelerini açiklama sende kalsin.
  • KocasolakKocasolak31 dk önce
    Aslında seni hiç kale almamak lazım,seni parlatanlar belli. Sen eğer akıllı bir adam isen onlara ve gittikleri yola iyi bakarsın.
  • Mehmet çeMehmet çe34 dk önce
    Abdullah Gül gerçek bir vatanperverdir... Aynı zamanda gerçek bir demokrattir..insan haklarına saygılı, hak ve hukuka çok değer veren,ifade özgürlüğünden yana olan gerçek bir demokrasi savununcusudur... yolsuzluk ve hırsızlıklara asla taviz vermeyen,kul hakkını yemeyen gerçek bir Müslüman dır....... selamlar....
  • HAŞMETHAŞMET36 dk önce
    partinin bazı toplantılarına davet edildiğin halde gitmedin neymiş efendim partiler üstüyüm dedin şimdimi partin aklına geldi LO AVDILLA BİRAZ SAMİMİ OL ....oyunu bırak çiftetelli oynuyorsun millet bunun farkında..insanları keriz yerine koyma kriz dönemlerinde seni gördük demi her şey sandık değil demiştin unutmadık
  • abdoabdo37 dk önce
    hade ordan utanmaz aldığın maaşlar haram olsun
Daha fazla yorum göster (1/10)
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi
  1. Sudan'da olağanüstü hal ilan edildi
  2. Köprü geçişlerine zam geldi
  3. İran'dan ABD'ye sert cevap!
  4. Ronaldo futbolu bırakınca ne iş..
  5. Bakan Tüfenkci'den asgari ücret..
  6. Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen..
  7. S-400 füze savunma sistemi nedir?
  8. Bahçeli'den dikkat çeken yılbaşı mesajı
  9. Kasım da Kerim bebek gibi...
  10. CHP'li Veli Ağbaba'dan komik sözler..
  11. Berlin'de kısa bir yaşama turu
  12. HAMAS’tan ABD'li elçiye tepki
  13. Ürdün'de neler oluyor?
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari..
  15. Serbest oldu! Artık herkes evde üretip..
  16. Türkiye'nin göz bebeği körfeze demir..
  17. Milli savunma sanayinde bir başarı daha!
  18. CHP'den İran'daki krizle ilgili..
  19. Afrika Gine'de genç neslin ihyası için..
  20. İran sınırında dikkat çeken görüntü!
Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
Show TV'de 'yılbaşı' soytarılığı!
Aselsan'dan dev anlaşma!
Aselsan'dan dev anlaşma!
Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
Görevi nedeniyle ona teslim edildi… ByLock listesinde kendi adını görünce…
Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
Bülent Arınç, Abdullah Gül hakkında çok sert konuştu… ‘Vur birini ötekine...’
Twitter safını belli etti! Büyük rezalet
Twitter safını belli etti! Büyük rezalet

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 30.12.2017
Asgari ücret belli oldu!
Asgari ücret belli oldu!
Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı
Reina'nın sahibi devlete 15 milyonluk dava açtı