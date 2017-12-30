Abdullah Gül'den AK Parti'den gelen eleştirilere cevap
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan AK Parti'den gelen eleştirilere yanıt verdi.30 Aralık 2017 Cumartesi 17:44
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine yanıt verdi. Gül'ün açıklaması şöyle: "Bir süredir basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden bazı milletvekilleri ve ilgili troller tarafından şahsıma karşı yapılan saygısızlık, hakaret ve ahlak sınırlarını aşan saldırıların son açıklamamdan sonra giderek arttığına dikkat çekiyorum. Partimizin kuruluş ilkelerinden biri olan düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan birisi olarak, gerekli gördüğüm durumlarda görüşlerimi açıklamaya devam edeceğim. "
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Ahmet kulan21 dk önce Fetö meselesinde hiç aciklama yapmadiniz sayin gul Feridun Küçük26 dk önce Ya sen kendini ne zannediyosun kardeşim.Perde arkasından konuşma.Çık ortayapartimi ne kuracaksa kurda boyunun ölçüsünü al.RTE Olmasaydı sen bir hiçsin ne özelliğin var söylermisin.Seni hak etmediğin o makamlara taşıyan ve kardeşimdir diyen şimdi beyenmediğin RTE dir sukru28 dk önce Ah birde özgür ağırlığının kaç gram olduğunun farkına varabilsen.Belki o zaman susmanın kıymetinide anlarsın. İlkokul4te terk31 dk önce Feto hakında düşüncelerini alabilirmiyiz ama ıçtenlikle sayın eski cmhurbaşkanım Cem Hakyemez 31 dk önce Hiç birşekilde katılmıyor ve samimiyetine inanmıyorum! Sayın Gül, sizleri .... karşısındaki iki büklüm tavrınızdan hatırlıyoruz! Lütfen bizlere tere satmayın, haklısınız bazı troller haddi aşıyor ve ciddi manada hükümet yalakalığı yapıyorlar, ama biz halk olarak siz ve sayın Erdoğan arasındaki farkın onlarsız da çok iyi biliyoruz! Neye hazırlandığınızı bilmiyorum ama aklınızda seçime girmek varsa bunu iyi düşünün ziramilletin size karşı olan 5 kuruşluk itibarını da kaybedersiniz Hakan31 dk önce Düşüncelerini açiklama sende kalsin. Kocasolak31 dk önce Aslında seni hiç kale almamak lazım,seni parlatanlar belli. Sen eğer akıllı bir adam isen onlara ve gittikleri yola iyi bakarsın. Mehmet çe34 dk önce Abdullah Gül gerçek bir vatanperverdir... Aynı zamanda gerçek bir demokrattir..insan haklarına saygılı, hak ve hukuka çok değer veren,ifade özgürlüğünden yana olan gerçek bir demokrasi savununcusudur... yolsuzluk ve hırsızlıklara asla taviz vermeyen,kul hakkını yemeyen gerçek bir Müslüman dır....... selamlar.... HAŞMET36 dk önce partinin bazı toplantılarına davet edildiğin halde gitmedin neymiş efendim partiler üstüyüm dedin şimdimi partin aklına geldi LO AVDILLA BİRAZ SAMİMİ OL ....oyunu bırak çiftetelli oynuyorsun millet bunun farkında..insanları keriz yerine koyma kriz dönemlerinde seni gördük demi her şey sandık değil demiştin unutmadık abdo37 dk önce hade ordan utanmaz aldığın maaşlar haram olsun