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Abdullah Gül'den Afrin açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili olarak "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" şeklinde mesaj yayınlandı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 22:46
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Twitter'dan Afrin Operasyonu'yla ilgili mesaj paylaştı. Gül mesajında "Allah ordumuzu muzaffer etsin, askerlerimizin yardımcısı olsun" dedi.

ZEYTİN DALI HAREKATI

Afrin Operasyonu Diyarbakır'dan kalkan savaş uçakları ile belirlenen hedeflerin bombalanmasıyla başladı.Özgür Suriye Ordusuna bağlı birliklerin bir kısmı da terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği alanlara girdi. Öte yandan TSK, harekatı 'Zeytin Dalı Harekatı başladı. Amaç kardeş halkı zulümden kurtarmak' ifadeleriyle tüm dünyaya duyurdu.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 22:46
  1. Abdullah Gül Afrin
  2. Afrin harekatı
  3. Zeytin Dalı harekatı
  • Deniz GezmişDeniz Gezmiş6 dk önce
    ORFU.DERKEN HANGİ TARAFI SAHİPLENİYOR ŞÜPHELİ.VAY MİRKET SENİ
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