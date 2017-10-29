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Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

29 Ekim 2017 Pazar 12:37
Abdullah Gül'den 29 Ekim mesajı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Gül mesajında, “Cumhuriyetin ilanının 94. yıldönümünü kutluyorum., Demokrasi ile taçlandırılmış bir cumhuriyetin ancak ülkemizi güçlü ve halkımızı mutlu edeceği gerçeğini de unutmamalıyız.” İfadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 12:37
  1. Abdullah Gül
  2. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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