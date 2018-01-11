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Abdullah Gül ve milli ittifak hakkında AK Parti'den flaş açıklama

Ak Parti sözcüsü Mahir Ünal MHP ve Ak Parti arasında yapılacak seçim ittifakıyla ilgili önemli bilgiler verdi.

11 Ocak 2018 Perşembe 13:44
Abdullah Gül ve milli ittifak hakkında AK Parti'den flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'yle ittifak konusunda açıklama yaptı.

Ünal, şöyle konuştu:

"Türkiye, adeta bir milli mücadele vermektedir. Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi. Bunu milli mutabakat meselesi olarak görüyoruz. MHP ile görüştüğümüz ittifak meselesi milli mütabakatın adımıdır. İttifak meselesini itibarsızlaşmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin çok ciddi anlamda milli ve yerli unsurların milli mutabakatına ihtiyacı vardır. Önümüzdeki süreçte komisyonlar konuşulacaktır. AK Parti ittifak konusunu çalışmaktadır. Teknik meseleden ziyade milli mutabakat meselesidir. Üçer kişiden oluşan bir komisyon kurulacak.

Abdullah Gül‘ün de bu mücadele içinde AK Parti’li bir nefer olarak bulunması gerektiğinin altını çizdik. Biz birtakım hesaplarla hareket etmedik. Her şey Türkiye için."

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 13:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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