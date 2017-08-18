Fuat Bol'dan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'na tepki

Milliyet’e geçen gazeteci Fuat Bol, son yazısında Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki gösterdi. Gül ve Davutoğlu hakkında "pısırık" ve "şeytanın maskarası" ifadelerini kullanan Bol, "Yahu! Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Başbakanı FETÖ ile mücadelede yırtınıyor, neden onları yalnız bırakıyorsunuz? Daha düne kadar tüm teşkilatlarınıza (özellikle akçeli işlerde) FETÖ’cülerden adım atılmıyordu. Hani, nerede bunlar? Onlar bir şekilde sinip, güneşin doğmasını bekliyor. Siz de mi aynı düşüncedesiniz?" diyen Bol, "Bu ülke sizi cumhurbaşkanı yaptı, başbakan, parti başkanı, bakan, milletvekili, belediye başkanı ve her çeşidinden bürokrat yaptı. Sizleri yetkilendirerek sorumlu kıldı. Biriniz çıkıp da televizyonlarda veya yazılı medyada bu savaşın bir yerinden tutup konuşmuyor veya beyanat vermiyorsunuz. Hani haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandı? Bu pısırık halinizle, şeytanın maskarası olduğunuzu görmüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.