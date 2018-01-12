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Abdullah Gül: Polemiğe girmek istemiyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, AK Parti'den kendisine yönelik eleştirilere "Polemiğe girmek istemiyorum arkadaşlarla" yanıtını verdi.

12 Ocak 2018 Cuma 14:59
Abdullah Gül: Polemiğe girmek istemiyorum

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "OHAL'in son defa  Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son kez uzatılır. Türkiye'nin  artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya göstermesinin, özgürlükçü bir  yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir Türkiye olduğunu  göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış ilişkileri itibarıyla  hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda çok doğru olacağına  inanıyorum." dedi.

Gül, cuma namazını Orman Bölge Müdürlüğü içerisindeki Fatih Ormanı  Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül, "Son günlerde  Sayın Cumhurbaşkanından ve AK Parti'den size yönelik eleştiriler vardı. Bunun  yanında bazı iddialar var 2019'da aday olacağınızla ilgili. Bu konuda ne  söyleyeceksiniz?" sorusuna, "Bu konularla ilgili polemiğe girmek bana yakışmaz.  Dolayısıyla her şey zaten ortada. Herkes birbirini biliyor. Onun için polemiğe  girmek istemiyorum." karşılığını verdi.

"Kırgın mısınız?" sorusunu yanıtsız bırakan Gül, Anayasa Mahkemesi'nin  Şahin Alpay ve Mehmet Altan kararına yönelik soru üzerine, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz ben Cumhurbaşkanıyken de ayrıldıktan sonra da  gazetecilerin tutuksuz yargılanmasının hem adalet açısından hem Türkiye'nin imajı  açısından doğru olduğunu hep söylemişimdir. Bugün de o görüşteyim. Türkiye'nin  rahatlaması ve Türkiye'nin imajının iyileşmesi açısından da... Ayrıca tabii ki  hak, hukuk, bütün bu konularda da yargılama yine devam eder, ama yazarların,  çizerlerin, gazetecilerin tutuksuz olmasının doğru olduğu kanaatimi her zaman  söyledim."

Gül, OHAL'in altıncı kez uzatılmasına ilişkin soru üzerine şu  değerlendirmeyi yaptı:

"OHAL'in son defa Meclis'e sevk edildiği kanaatindeyim. İnşallah son  kez uzatılır. Türkiye'nin artık demokratik nizama geçtiğini bütün dünyaya  göstermesinin, özgürlükçü bir yolu izlediğini göstermesinin, tekrar reformcu bir  Türkiye olduğunu göstermesinin, hem öz güveni itibarıyla hem Türkiye'nin dış  ilişkileri itibarıyla hem Türk ekonomisi itibarıyla hem diğer bir çok konularda  çok doğru olacağına inanıyorum. Tabii ki çok olağanüstü bir dönem yaşadı Türkiye,  kontrol altına almak için bunlar gerekliydi. Ama artık her şeyin  normalleştirilmesi ve Türkiye'de demokrasinin bütün fonksiyonlarıyla işlediğini  göstermek herhalde Türkiye'ye çok büyük iyilik olur, herkes için de büyük bir  ümit olur kanaatindeyim."

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 14:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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