Abdullah Gül neyi bekliyor?

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. Gül, son olarak oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti.



ABDULLAH GÜL TEBRİK ETMEDİ



Tayyip Erdoğan'ın bir dönem sarfettiği "Yalnız olduğumu biliyorum mücadeleme devam edeceğim" sözleri üzerinden Abdullah Gül eleştiri almaya devam ediyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2 gün geçmesine rağmen Abdullah Gül tek kelime dahi etmedi, seçimleri yorumlamadı, kazanan Evet'çileri tebrik etmedi.

Kaynak: Milat