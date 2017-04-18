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Abdullah Gül neyi bekliyor?

Eski Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye’nin yönetim sisteminin değiştirilmesinin kabul edildiği referandumunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aramadığı belirtilerek eleştirilerin hedefi oldu.

Abdullah Gül neyi bekliyor?
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:19

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül uzun süredir AK Parti ve Erdoğan yönetimiyle arasına mesafe koyduğu yönünde eleştiriliyordu. Gül, son olarak oyunu kullandıktan sonra gazetecilerin sorularına net cevaplar vermemişti.

ABDULLAH GÜL TEBRİK ETMEDİ

Tayyip Erdoğan'ın bir dönem sarfettiği "Yalnız olduğumu biliyorum mücadeleme devam edeceğim" sözleri üzerinden Abdullah Gül eleştiri almaya devam ediyor. Seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2 gün geçmesine rağmen Abdullah Gül tek kelime dahi etmedi, seçimleri yorumlamadı, kazanan Evet'çileri tebrik etmedi.

Kaynak: Milat

 
EtiketlerAbdullah GülSeçim sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:19
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