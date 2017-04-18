Abdullah Gül için açıklama geldi!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün referandumla ilgili tavrı belli oldu. Oyunun rengini açıklamadığı için AK Parti cephesinden eleştirilere uğrayan Gül'ün, referandumdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığı iddia edilmişti.



Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra AK Parti'ye uzak durduğu iddia edilen Abdullah Gül ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kayseri'deki "evet" mitingine katılmadığı ve 16 Nisan öncesi oyunun rengini belli etmediği için eleştirilen Abdullah Gül'ün, referandum sonuçlarıyla ilgili de ne Beştepe ne de AK Parti ile herhangi bir temasının olmadığı iddia edilmişti.



O İDDİALARA YALANLAMA



Tartışmalar sürerken Abdullah Gül'e yakın kaynaklar, söylenenlerin aksine referandumdan sonra Gül'ün, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Abdullah Gül neyi bekliyor?