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Abdullah Gül için açıklama geldi!

Referandumda oyunun rengini açıklamaması nedeniyle kurucusu olduğu AK Parti cephesinde tepkilere neden olan Abdullah Gül'ün seçim sonuçlarıyla ilgili tavrı belli oldu.

Abdullah Gül için açıklama geldi!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:47

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün referandumla ilgili tavrı belli oldu. Oyunun rengini açıklamadığı için AK Parti cephesinden eleştirilere uğrayan Gül'ün, referandumdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığı iddia edilmişti.

Cumhurbaşkanlığı görevini bıraktıktan sonra AK Parti'ye uzak durduğu iddia edilen Abdullah Gül ile ilgili tartışmalar sürüyor. Kayseri'deki "evet" mitingine katılmadığı ve 16 Nisan öncesi oyunun rengini belli etmediği için eleştirilen Abdullah Gül'ün, referandum sonuçlarıyla ilgili de ne Beştepe ne de AK Parti ile herhangi bir temasının olmadığı iddia edilmişti.

O İDDİALARA YALANLAMA

Tartışmalar sürerken Abdullah Gül'e yakın kaynaklar, söylenenlerin aksine referandumdan sonra Gül'ün, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hem de Başbakan Binali Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği belirtildi.

Abdullah Gül neyi bekliyor?

 
Etiketler11. Cumhurbaşkanı Abdullah GülAbdullah Gül
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:47
HABER YORUMLARI
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Ismet

Yazık çok yazık

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Gayserili

A N sezeride haber yapin bu zat neyse A N sezerde. Odur halkin secmedigi eski cumhur baskanlari

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şahin

Aramış maşaAllah çok iş yapmış Türk tipi başkanlık olmaz dememişmiydi illa gevur tipimi olacak yazıklar olsun kazık kadar adamlar chp yerine oturması için yüzde 55 olması gerekiyordu en azından bunlar daha hangi makama gelmelerigerekiyordu bilmeyorum.

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cemaleddin

Bir A.N.Sezer kadar olamadini bilmesini rica ederiz. Kasetleriyle meshur Baykal kadarda olamadigini bilmesini rica ederiz.

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