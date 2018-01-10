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Abdullah Gül gazetecilerin karşısına geçti... Şaşırtan hareket!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, memleketi Kayseri'de katıldığı bir cenazeden sonra gazetecilerin karşısına çıktı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 12:46

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine OHAL'in altıncı kez uzatılmasını soran gazetecinin sorusunu cevapsız bıraktı.

Bir muhabir; Gül'e, OHAL'in 6. kez uzatılmasını sordu. Bu soruya cevap vermeyen Abdullah Gül, kameralara sırtını dönerek aracına bindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda Gül'ün adını vermeden çok sert sözler söylemiş, ''Eskiden partimizin çatısı altında olup da bugün dışarıda başka havalarda gezen kimsenin partimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Hayır kampanyası yürütenler bugün kendilerinde söz hakkı görüyor. Bu birlikteliği zedeleyenler bilsin ki artık bu kervanın samimi yolcuları değillerdir. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Bu trenden düşenler kusura bakmasın düştükleri yerde kalırlar'' diye konuşmuştu.

Gül, Türkiye'nin Paris Büyükelçilği'nde Türk basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda,''OHAL'ler bitmeli, Türkiye'nin geleceği güçlü demokrasi'' demişti.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 12:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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