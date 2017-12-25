Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış: Kaygı verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tartışmalara neden olan KHK'nın "sivillere ceza muafiyeti" maddesine ilişkin açıklamada bulundu.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış: Kaygı verici

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve "sivillere ceza muafiyeti" içeren 696 sayılı KHK'yla ilgili olarak Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gül, söz konusu düzenleme hakkında, "Hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Gül'ün açıklaması:

"15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne karşı arkasına bakmadan sokağa çıkıp direnen kahraman vatandaşlarımızı koruma amacıyla çıkartıldığını düşündüğüm 696 sayılı KHK’nın yazımındaki hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir. İlerde hepimizi üzecek olaylara ve gelişmelere fırsat vermemek için gözden geçirileceğini ümit ediyorum."

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:08
  1. Abdullah Gül
  2. Resmi Gazete

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı" davası başladı
    1. FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı"..
    2. Süper Lig ekibinde deprem! Hocayı..
    3. TÜSİAD'dan tuhaf çıkış! KHK'ların ve..
    4. Asgari ücrette sıcak gelişme: Tarih..
    5. Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış:..
    6. Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık..
    7. Sağlam temeller üzerinde yükselen..
    8. Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira
    9. Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye..
    10. Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir şok daha
    11. Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye..
    12. En kısa günde en yüksek ciro
    13. Kendiliğinden teslim oldu! 'Abi'..
    14. Dünyanın Unuttuğu Cerablus’taki Yetimler
    15. Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde...
    16. Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!
    17. Rusya'da otobüs yayaların arasına..
    18. Avrupa Birliği'nde bir çatlak daha:..
    19. Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı..
    20. Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı:..
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz