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Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!

2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı çok tartışılan Abdullah Gül hakkında, en çarpıcı analizlerden biri Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce'den geldi.

11 Ocak 2018 Perşembe 09:59
Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 2019 seçimlerinde aday olup olmayacağı bugünlerde siyasetin en başta gelen gündem maddelerinden. Peki Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamalarına rağmen karşı aday olarak sahalara inecek mi?

Star gazetesi yazarı Hüseyin Gülerce, bugünkü yazısında çok merak edilen bu sorunun cevabını verdi. Abdullah Gül'e en yakın isim olarak bilinen Fehmi Koru'nun dünkü yazısının analizini yapan Gülerce'ye göre Gül, bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor.

İşte Hüseyin Gülerce'nin mezkûr yazısının ilgili bölümü:

"ERDOĞAN'IN KARŞISINA ÇIKMAYA VE HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYOR"

(...) Bu defa farklı. Bu defa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısına çıkmaya ve hesaplaşmaya hazırlanıyor.

Bu konudaki kanaatimi pekiştiren iki gerekçem var. Birincisi, Gül’ün ruh ikizi diyebileceğimiz ve en yakın gazeteci arkadaşı olarak bilinen Fehmi Koru’nun çıkışları...

İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Gül ve ekibine yönelik net ve kararlı ağır eleştirileri, bugün neden yaptığının cevabı...

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ'YE KARŞI DAHA YERLİ VE MİLLİ BİR KADROYLA"

Koru, dün Gül’ün, bu defa hem de “daha yerli ve milli” bir kadro ile ortaya çıkacağının işaretini verdi:

“AK Parti genel başkanı sıfatını da taşıyan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Gül’ü hedef alıyor' diye yorumlanan çıkışları ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıkça aynı hedefe yönelik sözlerinin amacı; Gül aday olmasın ve bunu daha sonraya bırakmadan, derhal, hemen, şimdi açıklasın…

“Evdeki hesap çoğu kez çarşıya uymuyor siyasette.

“AK Parti ile MHP’ye farklı gerekçelerle katılmış olan kişiler ve onların içinde yer aldığı kitleler, bu ‘kutlu yürüyüşü’ o yürüyüşü başlatanlar kadar benimsemeye hazır değillerse ne olacak? Daha da önemlisi, bu birliktelik görüntüsüyle etkilenmesi ve -verdiği bir karar varsa- onu değiştirmesi beklenen rakip/ler 'Yola devam' derlerse? Ya ‘yerli ve milli duruşa’ daha uygun birliktelikler oluşursa?” (Fehmi Koru'nun 10 ocak 2018 tarihli yazısından) (...)

ERDOĞAN HER ŞEYDEN HABERDAR

Abdullah Gül'ün seçimlerde aday olmayacağı ve tüm yaşananlardan sonra Erdoğan'a rakip olmayacağını düşünenlerin aksini söyleyen Gülerce, Erdoğan'ın Gül'ün çıkış yapacağını bildiği için böyle tepki verdiğini ifade eti. Ve Gülerce yazısını şu sorularla bitirdi:

(...) Türkiye’nin nabzını tutan bir lider, Gül ve ekibinin yaptığı toplantılardan, yola çıkma kararlarından habersiz olabilir mi?

Haberi olup da sessiz kalabilir mi? Onların hazırlıklarını boşa çıkarmak için hamlesini yapmayabilir mi? (...)

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 09:59
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak14 dk önce
    Bu sinsi gül ve avanesine iyi bi ders verelim.
  • ali doganali dogan29 dk önce
    iyi olur bu akseden kurtulmak için şansolur
  • Ahmet OrhanAhmet Orhan31 dk önce
    Tayyip Erdoğanın karşısında yerli ve milli diye birşey olmaz.
  • Gürhan SELÇUKGürhan SELÇUK38 dk önce
    Bu tür hadiseler insanın aklına bir çok komplo teorisi getiriyor. Acaba Abdullah gül ve ekibi çomak sokmak için mi geliyor yoksa çok yanlış olan şeyler var dur demek için mi?
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