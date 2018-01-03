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'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm'

Gazeteci yazar Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Abdullah Gül'ün Meral Akşener'in bir açıklamasından cesaret almış olabileceğini söyledi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
'Abdullah Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm'

Abdullah Gül'ün KHK çıkışıyla alevlenen 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimi tartışmaları sürerken, gazeteci yazar Abdülkadir Selvi'nin köşesinde satır arasında bomba bir kulis yeraldı. Selvi, Abdullah Gül'ün son çıkışlarında Meral Akşener'in "Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” sözlerinden aldığı cesaret olduğunu yazdı.

HEDEF ERDOĞAN'IN SEÇİLMESİNİ ÖNLEMEK

Söz konusu Erdoğan ile tartışma olunca ister istemez 'bu işin siyasi bir sonucu olur mu' sorusunun akla geldiğini belirten Selvi, "Elbetteki bu tartışmanın bir yerinde 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili hesaplar yatıyor. Birilerinin Erdoğan’ın karşısına Gül’ü çıkarmak gibi bir hesabın içinde olduğu biliniyor. Hedef, ilk turda Erdoğan’ın seçilmesini önlemek." ifadelerini kullandı.

"16 Nisan’dan sonra Gül’ün etrafındaki hareketliliğin arttığı, daha önceleri sessiz kalmayı tercih eden 11. Cumhurbaşkanı’nın, 'Daha çok görünme, daha çok konuşma' kararı aldığı bir sır değil." diyen yazar, " yazısını şöyle sürdürdü: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Abdullah Gül büyük ölçüde tarafsız bir cumhurbaşkanlığı yürüttü” şeklindeki açıklaması, Akşener’in, “Gül aday olursa ben kararımı gözden geçiririm” dediği yönündeki söylentiler de kendisini cesaretlendirmiş olabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimine uzun bir süre var ama hesapların değiştiği anlaşılıyor. Muhalefet, çatı adayında yaşanan hayal kırıklığı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adaylarıyla girme kararı aldı. Kılıçdaroğlu, aday olabileceğini söylerken, Akşener adaylığını çoktan ilan etti bile. Bu durumda Abdullah Bey, “Dimyat’a pirinci giderken evdeki bulgurdan olabilir" "

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 12:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TrTr5 dk önce
    Sizin ne gibi vasfınız var da BAŞKANLIĞAaday olacaksınız. Gidin ilk önce konuşma dersi alın vasıfsızlar sizi
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