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Abdullah Gül aday olacak mı? İşte cevabı

Gazeteci Yazar Abdülkadir Selvi bugünkü köşesinde Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağı ile ilgili bir yazı kaleme aldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 07:37
Abdullah Gül aday olacak mı? İşte cevabı

Siyasette tüm gözlerin üzerine odaklandığı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi dün gerçekleşti.

“Yerli ve Milli İttifak” adı verilen görüşme yarım saat sürdü. Kısa ama sonuçları itibarıyla önemli bir görüşme gerçekleşti. İki lider, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine giden sürecin yol haritasını belirledi. Bu daha başlangıç, Erdoğan ile Bahçeli kritik süreçlerde bir araya gelmeye devam edecek.

GÜL, ADAY OLUR MU

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 1 yıl 11 ay gibi bir süre varken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ortak hamlesi siyasi denklemi altüst etti. 2019 fotoğrafında bazı karelerin netleşmesini sağladı.

1- Erdoğan, AK Parti ve MHP’nin ortak Cumhurbaşkanı adayı.

2- Erken seçim yok. Yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimi ise 3 Kasım 2019’da yapılacak.

Erdoğan ve Bahçeli’nin ortak hamlesi, muhalefet cephesinin kurgusunu bozmaya yönelikti. Öncelikli olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü sahaya çekmek istediler. Gül’ün aday olup olmayacağını netleştirmeye çalıştılar. Erdoğan, birilerinin 2019’da sandıkta gerçekleştirmek istediği Erdoğan-Gül hesaplaşmasını öne çekip, bugünden bitirdi. Şu ana kadar Gül’den adayım ya da değilim şeklinde bir açıklama gelmedi. Tabi bu açıklama yapmayacağı anlamına gelmiyor. Ancak Erdoğan’ın sert çıkışından sonra Gül’ün cumhurbaşkanı aday olacağını düşünmüyorum. Çünkü Gül, Erdoğan’la bu şartlarda karşı karşıya gelmek istemez.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan’ın hemen ardından başlattığı, “Hayır bileşenlerini” bir arada tutma çabası ise şimdilik yetersiz kalmış görünüyor. Muhalefetin ilk turda birlikte hareket etme imkânı iyice zayıfladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıkladı. CHP’de ise kendi adayını çıkarma eğilimi ağır basıyor. Gözler Kılıçdaroğlu’na çevrilmiş durumda.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 07:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • AKINCIAKINCI51 dk önce
    DEMİŞTİ YABEN EMEKLİ OLDUMHA DENERSE TAMEMEKLİOLUR.BİZİ HAYALKIRIKLIĞINA UĞRATTINIZ SNGÜL...
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