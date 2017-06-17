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Abdullah Avcı'dan flaş Sneijder açıklaması!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Galatasaray'dan ayrılığı gündemde olan Wesley Sneijder ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

17 Haziran 2017 Cumartesi 13:49
Abdullah Avcı'dan flaş Sneijder açıklaması!

Abdullah Avcı, "Wesley Sneijder'i takımızda görmek ister misiniz?" sorusuna, "Sneijder çok özel bir oyuncu. Bende olmasını isterdim. Galatasaray iki senedir bizim altımızda. Özel bir oyuncudan bahsediyoruz. Ben A Milli takımda çalışırken Hollanda'da bana karşı oynadı. Sistemin içine dahil edebileceğim özel bir oyuncu. Devamlı oynaması gereken özel bir oyuncu." cevabını verdi.

"CHEDJOU ÇOK DEĞERLİ"

Aurelien Chedjou transferiyle ilgili gelen soruya Avcı, "Bizim kulüp ikna etti. Her sene bir oyundan, oyunu geliştirmekten bahsediyorum. Yalçın bize 3 sene iyi hizmet etti. Chedjou hepimiz hem fikiriz herhalde. 4 sene evvel geldiğinde Avrupa'nın en iyi oyuncularındandı. Merkez orta saha oynuyor, stoper oynuyor. Galatasaray sözleşme uzatmadığı için oyuncunun performansı düşebilir ama ben biliyorum ki çok değerli bir oyuncu. Ben görüştüğümde şunu söyledim. Büyük takımların dışında Avrupa'da ve Türkiye'de o paraları kimsenin veremeyeceğini söyledim ve ikna ettik" sözleriyle yanıtladı.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 13:49
  1. Wesley Sneijder
  2. Medipol Başakşehir
  3. Abdullah Avcı
  4. Galatasaray
  5. Aurelien Chedjou
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