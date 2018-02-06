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Abdullah Avcı'dan flaş Arda Turan kararı!

Tecrübeli teknik adam Arda Turan'ı Fenerbahçe karşılaşmasında ilk 11'de yer vereceği öğrenildi.

06 Şubat 2018 Salı 14:39
Abdullah Avcı'dan flaş Arda Turan kararı!

Süper Lig'de Konyaspor deplasmanında galibiyeti son anda kaçıran Medipol Başakşehir'de kaçan 3 puandan daha çok kadrodaki eksikler düşündürüyor.

Turuncu-lacivertliler, zirvedeki rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanı kıl payı kaçırınca ayrı bir moral bozukluğu yaşadı. Ancak puan kaybedilen haftada bütün rakiplerin de tökezlemesi büyük bir hasara neden olmadı. Ancak Abdullah Avcı ve teknik heyeti esas sıkıntıya sokan durum kadrodaki eksikler.

Atiker Konyaspor maçında oyun kurucu Marcio Mossoro'nun sakatlanması ve Emre Belözoğlu'nun son dakikada kırmızı kart görmesi adeta hesapları değiştirdi.

Gelecek hafta Fenerbahçe ile zirve yarışında çok kritik bir maça çıkacak olan İstanbul ekibinde orta sahanın kalbi konumundaki eksikler can sıkıyor. Puan kaybından daha büyük olarak bu kayıplar görülüyor.

Ancak teknik direktör Abdullah Avcı'nın B planları da hazır. Mossoro'nun kesin olarak olmaması halinde Arda Turan'ın ilk kez 11'de düşünüldüğü ifade edildi.

Cezalı Emre yerine de Gökhan İnler ve İrfan Can Kahveci isimleri düşünülüyor. İki yıldızın da bu bölgeyi kaldırabileceğine güveniliyor.

Kaynak:Skorer

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:39
  1. Abdullah Avcı
  2. Arda Turan
  3. Başakşehir

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