Abdullah Avcı'dan flaş Arda Turan açıklaması
Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı Karabükspor karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulundu.30 Ocak 2018 Salı 02:41
Deneyimli teknik adam, Arda Turan’ın form durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Arda’nın süresini her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı, ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu, zaten girince farkını ortaya koyuyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası, hem bize hem milli takıma katkısı çok önemli. İyi gidiyor, sakatlanmadan fiziksel durumunu iyi bir yere getirmek istiyoruz."