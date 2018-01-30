Abdullah Avcı'dan flaş Arda Turan açıklaması

Deneyimli teknik adam, Arda Turan’ın form durumu hakkında ise şu ifadeleri kullandı:



"Arda’nın süresini her geçen gün uzatıyoruz. Ayrı, ekstra çalışmalar da yapıyor. Özel bir oyuncu, zaten girince farkını ortaya koyuyor. Yarışın içinde kaliteyi yükseltmek çok önemli. Arda, Türk futbolunun bir markası, hem bize hem milli takıma katkısı çok önemli. İyi gidiyor, sakatlanmadan fiziksel durumunu iyi bir yere getirmek istiyoruz."