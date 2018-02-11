Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye flaş gönderme: Oynatmamaya geldiler

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı, Fenerbahçe'nin aksine 'oynamaya çalışan' takımın kendileri olduğunu belirtirken, "Oynatmamaya çalışan bir rakip vardı. Bizi buraya taşıyan oyuna devam ettik. İlk golden sonra biraz daha fazla geçiş yedik, bunlar normal. Bir taraf oynatmamaya çalıştı, fizik kaliteleri yüksek. Rakibimiz bu anlamda kazandı, tebrik ediyorum. Bugün Fenerbahçe oynatmamaya geliyor, bu çok değerli. 4 yıldır gelişim gösterdi, bugün onlar oynatmamaya geliyorsa, bu değerli. Oyunun geri bildirimini yaparız. Şampiyonluğa oynamaya, şampiyon gibi oynamaya devam edeceğiz. Oynatmamaya çalışan ve oynamaya çalışan takımlar vardı ama biz bireysel hatalarla kaybettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Sporx