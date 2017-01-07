Abdullah Avcı Mitrovic transferini değerlendirdi

Süper Lig'in lideri Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarı öncesi hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Avcı, Beşiktaş'ın yeni transferi Mateja Mitrovic'le ilgili de kısa bir değerlendirmede bulundu.
Abdullah Avcı'nın Mitrovic'le ilgili değerlendirmesi şöyle;
- "Mitrovic, Rijeka ile oynadığımız maçlarda bize karşı forma giydi. Mitrovic ayağı düzgün bir oyuncu. Hamleli bir oyuncu. Beşiktaş önde oynayan takım olduğundan Mitrovic'i düşündü sanırım"
Abdullah Avcı'nın diğer açıklamaları şöyle;
- "Eto'o çok gündemimizde olmadı. Eto'o dünya markası, kulübünde kalıyormuş. Bizim böyle bir tasarrufumuz olmadı. Şu anda Başakşehir'e gelmek isteyen oyuncu sayısı fazla, bu bir gerçek. Ben de oyuncu olsam, ben de gelmek isterim. Egemen Korkmaz kazanan karakterli bir oyuncu. Sol ayaklı stoper bulmak kolay değil. Şuanda 2 tane sol ayaklı stoperimiz var. Yurt içinden teklifler aldım, büyük takımlardan. Ama ben vefayı iyi bilirim. Birlikte yola çıktığım insanları bırakmadım"
(Yeni Şafak)