Abdullah Avcı: Kazanarak başlamak önemliydi

Süper Lig’de 2017-2018 sezonunun açılış maçında sahasında Bursaspor’u 1-0 yenen Medipol Başakşehir’in teknik direktörü Abdullah Avcı, lige kazanarak ve gol yemeden başlamalarının önemli olduğunu söyledi.



Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Bursaspor’a karşı ilk yarıda golü bulduklarını ancak kalecilerine çok fazla dönmelerinden dolayı rakiplerini oyuna ortak ettiklerini dile getirdi. Rakibe net pozisyon vermediklerini vurgulayan Avcı, şöyle konuştu: "Topa sahip olduğumuzda çok fazla kalecimize doğru döndük. Düşen topu onların alması ve oyun boyunun uzamasından kaynaklı sıkıntılar yaşadık. Pasın şiddetini daha hızlı yapmak gerekiyordu. Rakibi çok devreye çok sokmadık, yalnızca uzaktan attıkları bir şut vardı. Geçişlerde kaybettiğimiz toplar ve arkaya yapmadığımız koşularla rakibi oyunun içinde tuttuk. Bardağın dolu tarafı lige başlarken kazanabilmekti. Şampiyonlar Ligi’nden sonra bugün de gol yemeden kazanmak önemliydi. Uzun zamandır ilk defa korner kullanmadan maçı tamamladık, bu da bizim için olumsuzdu. Lige kazanarak ve gol yemeden başlamak önemliydi."



Emre Belözoğlu’nun durumu



Abdullah Avcı, sakatlığı nedeniyle Bursaspor’a karşı oynayamayan Emre Belözoğlu’nun durumuna da değindi. Emre’yi koruma amaçlı olarak oynatmadıklarını belirten Avcı, "Aslında oynayabilirdi ama bu ay yoğun bir takvimimiz var. Bugün kullansaydık, ağustos ayını kaybedebilirdik. Emre, çarşamba günü büyük ihtimalle bizimle beraber olacak." dedi.



Avcı, "Bursaspor’un performansını nasıl buldunuz?" sorusuna ise "Bursaspor’u geçen seneki gibi beklemiyordum, kimse de beklemiyor. Bugün daha dirençli ve kompakt bir takım bekliyordum, öyle de buldum. Bence gelişebilecek de bir takım. Yeni oyuncuları vardı, takviyeler de yapacaklardır. Gene bildiğimiz Bursaspor sahada olacaktır. Oyunun hep içinde olan bir takımdı." yanıtını verdi.