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Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın en zeki çocuğu

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, katıldığı radyo programında önemli açıklamalarda bulundu.

22 Haziran 2017 Perşembe 19:10
Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın en zeki çocuğu

2016-2017 sezonunun Süper Lig'de Beşiktaş'ın ardından ligi 2. sırada bitirerek büyük bir başarıya imza atan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, maçkolik radyonun konuğu oldu.

İşte Abdullah Avcı'nın o açıklamaları;

"Bizim bakış açımızda oyun önemli değil, vizyondan kimsenin haberi yok; sonuç aldın mı, sene sonunda neredesin diye bakılıyor."

"Ben bir fabrikatörün toplantısına katılamadığım gibi, o da benim işime karışmamalı, karışamaz. Şampiyonlar Ligi'nde ilk ön elemeyi geçersek Avrupa Ligi'nde gruplara kalmayı garantileyeceğiz. Büyük bir kazanç."

"Emre Belözoğlu dünyanın en duygusal, en iyi, en zeki çocuğu... İsim vermeyeyim ama bazı rakiplerin oynadığı oyun bana çok sıkıcı ve yorucu geliyor.Oyunun savunma yönü için Atletico'yu çok izledim. Arda Turan oradayken onunla fikir alışverişinde buludum."

"Abdullah Avcı Fenerbahçe’yi de çalıştırır, Beşiktaş’ı da çalıştırır... Herkesi çalıştırır! Visca'nın 2020'ye kadar sözleşmesi var. Değerlendirme yapacağız ama şu ana kadar gelen bir resmi teklif yok."

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 19:10
  1. ABDULLAH AVCI
  2. Emre Belözoğlu
  3. BAŞAKŞEHİR
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