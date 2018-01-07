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Abdullah Avcı doğruladı: Arda Turan'la...

Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son günlerde en çok konuşulan Arda Turan'ın nereye transfer olacağıyla ilgili haberlere açıklama yaptı.

07 Ocak 2018 Pazar 09:50
Abdullah Avcı doğruladı: Arda Turan'la...

Bir TV programında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Arda Turan ve Ozan Tufan ile ilgili konuştu.

"OĞLUM ARDA İÇİN BASKI YAPIYOR"

Arda Turan transferi için konuşan Avcı, "Oğlum, Arda Turan için bugün de aradı ne oldu diye, baskı yapıyor. Gönlüm tabii ki Arda Turan gibi bir oyuncuyla çalışmayı ister. Kariyeri için ne iyiyse, o olsun. Burada Emre abisi var, ben varım, Göksel başkan var, biz ona yardımcı oluruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Ozan Tufan için de görüşleri sorulan teknik adam, "Ozan Tufan ile ilgili bir düşüncemiz olmadı. Önemli bir potansiyel. Fenerbahçe Kulübü'nün içindeki bir sorundur, ne yaşandığını bilmiyorum." cevabını verdi.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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