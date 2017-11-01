Selvi: Ben mi safım, bu CHP’mi işini çok iyi biliyor?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, CHP’nin 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana sürdürdüğü politikayı kaleme aldı. İlk olarak CHP’li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Faşist diktatör” ifadesi sonrası CHP’li yöneticilerden bu ifadelere ilişkin karşı tutum beklediğini söyleyen Selvi, Bülent Tezcan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleriyle beklentisinin boşa çıktığını belirtti. Selvi, bu tutum karşısında, “Ben mi safım, bu CHP’mi işini çok iyi biliyor” demekten kendini alamadı.

“AYNI BEKLENTİYE YİNE KAPILMIŞTIM”

Benzer bir beklentiye, CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in 15 Temmuz için, “Darbeyi AKP yaptı” dediği zaman da kapıldığını ifade eden Selvi, “CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, 15 Temmuz için “Tiyatro” dediğinde, ‘Sen ne biçim konuşuyorsun?’ diye tepki gösterilmesini beklerdim. Çıt çıkmadı. Neymiş efendim Türk pilotları geceleyin bile noktasal vuruşlar yapabiliyormuş, bu pilotlar neden gelip Meclis’in göbeğine bombayı oturtmamış. Olur, bombayı Meclis’in tam göbeğine oturtsaydı da o gece orada olan 106 milletvekili ölseydi, o zaman mı darbe, darbe olacaktı?” dedi.

Selvi, bu sözler sonrası en azından o gece darbeye karşı Meclis’e koşan CHP milletvekillerinden bir ses beklediğini ve “Bizim darbeye karşı bombaların altında Meclis’te verdiğimiz mücadeleyi kirletmeye ne hakkın var” diye tepki göstermelerini beklediğini söyledi.

Selvi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hadi ‘Merkel, Trump, Macron nasıl seçimle geldiyse Erdoğan da öyle geldi’ demelerini beklemiyorum ama seçilmiş Cumhurbaşkanı’nı “faşist diktatör” ilan et, kanlı darbe girişimine,“tiyatro” de, 250 şehidi “öngörülmeyen sonuç” olarak gör... Sonra dön, ‘Bu millet bizi niye desteklemiyor’ de. Şeddeli olarak söylüyorum, ben bu CHP’yi hiç anlayamıyorum.”