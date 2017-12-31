Abdülkadir Ömür hayalini açıkladı!

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor dergisindeki röportajında, babasının sahibi olduğu halı sahada futbolla tanıştığını, ilkokul yıllarında kendinden büyüklerle sokak aralarında futbol oynadığını kaydetti.

Öğrenim gördüğü okula gelen Trabzonspor'un antrenörlerinin kendisini seçmesinin ardından bordo-mavili kulübün altyapısında oynamaya başladığını anlatan Abdülkadir, "Trabzonspor'un kapısından içeri girdiğimde 9 yaşındaydım. Hocalarım bana çok şey öğretti. Çok küçük yaşta olmama rağmen gelecekle ilgili planlamalarımda futbola ilişkin değerleri ve ahlaki kavramları bana çok güzel öğrettiler. Onlar sayesinde kitap okuma alışkanlığı edindim. Zaten çok seviyordum ama alışkanlık haline getirdiler. Kendimi mental anlamda geliştirmeye çalıştım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLLA HAYAT ARASINDA DENGELİ BİR ÇİZGİ KURDUM"

Abdülkadir Ömür, çoğu genç oyuncunun 'futbol oynuyorsam okulu kesinlikle bırakmalıyım' tarzında bir düşünceye sahip olduğuna ancak kendisinin altyapıda oynarken okuluna gereken önemi verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Okuldan çıktıktan sonra düzenli bir programım vardı. Hemen eve gidip yemek yiyor ve altyapı tesislerine geçiyordum. Altyapı tesisleri evimize uzaktı. Bu sebeple annem yanıma yemek veriyordu. İdmandan sonra vücudum güçsüz kalmasın diye annemin verdiği yemeği yiyordum. Yaşım genç olmasına rağmen futbolla hayat arasında dengeli bir çizgi kurdum. Bu, ailesel anlamda bana çok şey kattı. Ailem de bana çok önem, özen gösterdi. Çocukken bile bana olgun bir insan gibi yaklaştılar. O yüzden futbola daha fazla önem verdim."

Bu süreçte annesinin kendisiyle birlikte 4 kardeşine büyük özveri gösterdiğini anlatan genç futbolcu, "Biz özellikle dört erkek kardeş olduğumuz için hepimizle ayrı ayrı çok uğraştı. Annem benimle bazen Trabzon'a geldi. Babam halı sahada çalışıyordu. Annem sabah 5'te kalkar, benimle Trabzon'a, idmana gelirdi. Beni orada beklerdi. Bu büyük farklar, ailevi destek sayesinde de diğer arkadaşlarımın arasından sıyrıldım diyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞAMPİYONLUĞA DAHA YAKIN OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

Abdülkadir Ömür, sezona kötü başlangıç yapmalarına rağmen seri galibiyetlerle ligde üst sıralara yükseldiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla hedeflediğimiz noktaya, şampiyonluğa daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Takım içerisinde her şey yolunda. Yerlisi, yabancısı tüm oyuncular çok iyi. Takımdaşlık anlamında bir sorunumuz yok. Sadece sezon başında sonuç alamıyorduk, şimdi onu da almaya başladık. Sonuç olarak takım olduğumuzu söyleyebilirim. Her takım, her maç iyi oynayacak diye bir şey, kural yok. Barcelona gibi takımlar da bazen kötü performans sergileyebiliyor. Biz de o dönemden geçtik. Kesinlikle maç seçmiyoruz. Sadece derbi diye tabir edilen müsabakalarda ayrı bir konsantrasyon oluyor."

"ONUR VE BURAK AĞABEYLERİN ÖNÜNDE SEREMONİYE ÇIKIYORDUM"

Trabzonspor altyapısında 10 yıl boyunca forma giydiğini belirten bordo-mavili futbolcu, hayallerini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk duyduğunu vurguladı.

Maçlarda top toplayıcı olarak görev yaptığını anlatan Abdülkadir, "2010-2011 sezonunda Onur ve Burak ağabeylerin önünde seremoniye çıkıyor, top toplayıcılık yapıyordum. O dönemler tribünden gelen bir çocuk olarak hayaller kuruyordum. Şimdi bu hayali gerçekleştirdiğim için inanılmaz mutluyum. Bu kutsal forma altında uzun yıllar top koşturup, başarılar elde etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Taraftarların altyapıdan olan beklentilerini bildiğini kaydeden Abdülkadir Ömür, şunları ifade etti:

"Yusuf Yazıcı ve benimle ilgili insanların büyük beklentileri olduğunu biliyorum. Çünkü uzun süredir altyapıdan A takıma çıkıp, ilk 11'de sahada yer alıp, gol ve asist yapan oyuncu yoktu. Bu nedenle bizi destekliyorlar ve doğal olarak beklenti içine giriyorlar. Kalıcı olup takımın yurt içinde ve yurt dışında başarılarına katkı sağlamamızı istiyorlar. Bizim de amacımız aynı ama ister istemez bu durum biraz baskıya sebep oluyor ancak bizler bu baskıyı kaldırabilecek yaşta ve kabiliyetteyiz diye düşünüyorum."

Abdülkadir Ömür, sokağa çıktığında insanların kendisini bağrına bastığını ve öğütler vermeye başladığını kaydederek, aldığı olumlu tepkilerin kendisini de mutlu ettiğine dikkati çekti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın iyi bir çalıştırıcı olmasının yanında iyi de bir insan olduğunu vurgulayan Abdülkadir Ömür, şunları aktardı:

"Kendisiyle iyi bir çıkış yakaladık. Bize güveniyor, biz de ona güveniyoruz. Göreve geldikten sonra benimle konuşarak 'Seni kullanacağım, bazen yedek bırakacağım, bazen de ilk 11'de oynatacağım.' ifadesini kullandı. Bu, tamamen hocamızın kararı. Ben görev aldığım sürece Trabzonspor formasını en iyi şekilde taşıyıp, elimden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışacağım. Beş yıl önce altyapıdaydım, şimdi buradayım. Hayalim Avrupa'da oynamak. Tabii ki önce Trabzonspor forması altında hem yurt içinde hem de yurt dışında başarı elde etmeyi amaçlıyorum. Buradaki görevimi tamamladıktan sonra Avrupa'ya gitmek istiyorum. Her futbolcu gibi Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hedefliyorum."

İmam Hatipli Messi: Abdülkadir Ömür

"İNSAN YÜKSELDİKÇE ALÇALMAYI BİLMELİ"

Kendine bakmayan ve kendini yükseklerde gören çok sayıda futbolcunun başarılı olamadığına işaret eden Abdülkadir Ömür, "Halbuki insan yükseldikçe alçalmayı bilmeli. İnsan bu çizgiyi aşıyor, bir şey olduğunu zannediyor. Oysa A takıma çıktığınız zaman diğer oyuncular beş koşuyorsa sizin 10 koşmanız lazım. Yurt dışında buna daha fazla önem veriyorlar. Futbolcuların saha dışındaki hayatına, aile hayatına, eğitimine çok önem veriyorlar ama maalesef bizim ülkemizde bu durum biraz zayıf. Oyuncular biraz boşluğa düşüyor, 'Bir şey oldum' zannediyoruz ve bu yüzden kaybolup gidiyoruz. Ağabeylerimin tecrübelerini bana anlatmaları ve ailemin de desteğiyle bu konularda sınırı hiç bozmadan devam etmeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA'da kendisi için Messi-Hagi benzetmesi yapıldığını anımsatan Abdülkadir, "Ben de küçüklükten beri Messi'nin videolarını izliyorum. Iniesta'nın oyun tarzı, kimliği, karakteri çok hoşuma gidiyor. Futbolcunun saha dışında da içinde de aynı karakteri sergilemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben böyle bir yapıya sahibim. Rakip ne kadar kötü niyetli olursa olsun sen karakterini bozmamalısın. Bu mantaliteyle sahaya çıkıyorum. Sahadaki karakteriyle Iniesta'yı, oyun stiliyle de Messi'yi örnek almaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Medyada kendisiyle ilgili sürekli transfer haberlerinin yer aldığına dikkati çeken genç yetenek, ister istemez bunlardan etkilenebildiğini ama genellikle bu tür haberlere ciddi bakmamaya çalıştığını kaydetti.

Abdülkadir, transferle ilgili şu anda kendisini ilgilendiren bir durumun bulunmadığını, kulübün bununla ilgili kararı zamanı gelince vereceğini ifade etti.