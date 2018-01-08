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Abdülkadir Burak'tan özür diledi! 'Beni affet'

İdmanda girdiği ikili mücadelede Burak Yılmaz'ın sakatlığına sebep olan Abdülkadir Ömür, "Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım" diyerek Burak'tan özür diledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
Abdülkadir Burak'tan özür diledi! 'Beni affet'

UEFA'nın da "Türk Messi" olarak lanse ettiği Abdülkadir Ömür, Trabzon'a uzun yıllar hizmet ettikten sonra avrupa'ya açılmak istediğini söylüyor. Arjantinli yıldızı her anlamıyla örnek aldığını ifade eden 19 yaşındaki futbolcu, "Benim için söylenen sözler gurur verici. Beklentileri asla karşılıksız bırakmak istemem. Messi'nin videolarını izleyerek büyüdüm ben. Onun gibi olmak için gece gündüz çalışacağım. Messi'ye benzetilmek bile benim için büyük onur" dedi.

'BURAK ABİ BENİ AFFET'

Geçtiğimiz günkü antrenmanda çift kale maç sırasında Abdülkadir'in yaptığı müdahale sonrası Burak Yılmaz sakatlanmıştı. Golcü futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, büyük üzüntü duyan Ömür, "Ağabey gece gözüme uyku girmedi. Bilerek bir şey yapmadım" diyerek Burak'tan özür diledi. Deneyimli futbolcu ise "Sıkma canını olur böyle şeyler. Kısa bir süre sonra dönerim ben. Sen iyi ol yeter" diyerek genç yeteneğin moralini düzeltti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 10:42
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