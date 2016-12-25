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Abdulhekim Teklemakan tekbirlerle toprağa verildi

22 Aralık 2016’de evinde geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden İstanbul’da yaşayan Doğu Türkistan Toplumunun önderlerinden din bilgini ve Cemaat önderlerinden Abdulhekim Teklemakan Zeytinburnu Emine İnanç Vakfı Camii’nde Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra Topkapı Eski Kozlu Mezarlğındaki edebi istirahında toprağa verildi.

Abdulhekim Teklemakan tekbirlerle toprağa verildi
Eklenme: 25 Aralık 2016, 18:39
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Abdulhekim Mahdum’un cenaze namazına Başakanlık Danışmanlarıından Ömer Faruk Korkmaz,Eski Paralamenter ve emekli öğretim üyesi Prof.Celal Erbay, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın,Dünya Uygur Kurultayı Genel Sekereter Yardımcısı Doç. Dr. Erkin Emet, Doğu Türkistan Maarif Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan, Japonya Uygurlar Birliği Başkanı Dr.Turmuhammed Haşım,İsveç,Uygur Maarif Derneği Başkanı Abdullah Kökyar,Yardımcısı Ahmet Tursun, Norveç Uygur İslam Kültür Merkezi Yetkilisi Turguncan Maksut,Kazakistan Alma-Ata Uygur Kültür Merkezi Başkanı Şirali Gayitov,Suudi Arabistan’dan Uygur aydını ve aktivisti Seracettin Azizi ile Almanya, Suudi Arabistan   ile Ankara Kayseri’den gelen  ve İstanbul’da yerleşik Uygur Türkleri ile Türk dünyası ve STK.Temsilcileri, sevenleri cemaat ve medya mensuplarından oluşan yaklaşık 2 bin kişi  katıldı.

Cenaze Namazı Mahdum’un Oğlu Tarafından Kıldırıldı

Merhum Mahdum’un cenaze namazı kendisi gibi ilahiyatçı olan oğlu Abdusselam Teklemakan tarafından kıldırıldı.Oğul Abdusselam Teklemakan  cemaattan merhum babasına  haklarını helal etmelerini istedi.

Daha sonra konuşan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayetullah Oğuzhan kısa bir konuşma yaptı.Oğuzhan özetle şöyle dedi; “Bugün burada tecrübeli ve yetenekli bir önderimizi ebediyete uğurluyoruz.Merhum Doğu Türkistanlıların birlik,beraberlik ve vahdeti için hayatı boyunca  çaba sarfetmiştir. Kendisinden Allah razı olsun,Bizim görevimiz ise,bundan sonra esaret altındaki yurdumuzu ve mazlum halkımızı kurtarma yolundaki mücadelemizde  onun ve ondan önceki Liderlerimizin ve Pişvalarımızın yolunu takip etmek bir görev olarak bizlere intikal etmiştir. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda onun yolundan giderek ve fikirlerini takip ederek çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” şeklinde konuştu. 

Daha sonra Eski Parlamenter ve emekli öğretim üyesi ilahiyatçı Pro. Dr. Celal Erbay’ın duasından sonra cenaze tekbirler eşliğinde bir süre eller üzerinde taşınarak cenaze arabasına konuldu ve daha sonra ebedi istirahatgahına defnedildi. 

 

 

 
EtiketlerAbdulhekim Teklemakandoğu türkistan
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