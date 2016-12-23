Cloudflare

Abdülhamid'in torunu açıkladı: Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız ailemizden biri siyasete girecek

Sultan 2'nci Abdulhamid'in beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacaklarını belirterek, ''Aile olarak biz de bir kişiyle bu siyasi oluşumun içinde olacağız.'' dedi.

Abdülhamid'in torunu açıkladı: Erdoğan'ı yalnız bırakmayacağız ailemizden biri siyasete girecek
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:16
Bu haber 117.633 kez okundu

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün düzenlediği “Torunun Dilinden Kösem Sultan” programında güncel konulara değinen Sultan 2'nci Abdülhamid Han’ın beşinci kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu, Türkiye'de ve Ortadoğu’da yaşanan sıkıntılar hakkındaki görüşlerini Otağ-ı Hümayun'da anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyaseten kendini yalnız hissetmesinde haklı olduğunu ifade eden Nilhan Osmanoğlu, “Ben bir görüşmenizde kendisine de söyledim. 'Siz benim dedemden şanslısınız çünkü milletiniz arkanızda' dedim. O da 'Elhamdülillah' dedi. 15 Temmuz gecesi halkımız Cumhurbaşkanımıza büyük bir güç vermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemize bir teröre karşı milli seferberlik çağrısı yaptı. Bundan anlayacağımız şey, yükü omuzlarımıza almaktır. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, akademisyenlerimiz genci yaşlısı tüm halkımız bu yükün altına daha fazla girmelidir. Bu bir parti görüşü gütmek değildir. İdeolojilere sıkışmadan, devletin bekası için birlik olmak gerek. Bu ülkeye bir şey olursa ortada hiçbir şey kalmayacaktır" dedi.

SİYASETE GİRECEK

Aileden bir kişinin siyasete atılacağını belirten Osmanoğlu, "Cumhurbaşkanımız ile son görüşmemiz sonrasında aile olarak onu kesinlikle yalnız bırakmayacağımızın kararını verdik. Aile olarak biz de bir kişiyle bu siyasi oluşumun içinde olacağız. Şu anda o ismi veremiyorum ancak bu ismi biz belirledik. Cumhurbaşkanımızın bu konuda yalnız kaldığını gördük. İşte bu yüzden aile olarak bizler de O'nun yanında daha fazla olacağız" diye konuştu.


TÜRKİYE BU DAVADAN GALİP ÇIKACAK

Müslümanların birlik içinde olması gerektiğine dikkat çeken Osmanoğlu, "Ortadoğu’ya yüzümüzü döndük, herkes bize 'gerici' diyor. Sultan Abdulhamid Han'ın da zamanında, Müslümanların birlik içerisinde olması için Ortadoğu coğrafyasına yüzü dönüktü. O zamanlar Avrupa Birliği gibi bir saçmalık bulunmuyordu ancak yine de Batı'ya asla uzak kalmamıştı. Onların kılık kıyafeti ve giyinişlerini asla kabul etmedi ancak bilim ve teknolojilerini her zaman kabul etmiştir. Devlette de bu böyle olmakta. Bilim ve teknolojiye her zaman açık olmalıyız. İnşallah iyi günler bizleri bekliyor ancak bu mezhep sorunları büyük çatışmalar doğuruyor. İslâm aleminin bu ortamdan bir an önce kurtulması gerekiyor. Bunlara düşman demek de bana ters geliyor. Düşman karşına çıkar, o şekilde dövüşür, kazanır veya kaybedersin. Bunlar böyle düşman değil. Bunlar hep arkadan vuruyorlar. Türkiye’yi tek başlarına karşılarına alamıyorlar. Hep bir maşa kullanıyorlar. Ancak şunu iyi bilsinler ki, Türkiye eninde sonunda bu davadan galip çıkacak taraftır. Bu savaşta Türkiye’yi karşısına alanlar çok büyük bir yenilgiye uğrayacaktır" şeklinde konuştu.

 
EtiketlerNilhan Osmanoğluabdülhamit
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Erdal Aksakal

Artık sizlere sahip çıkan bir Türkiye var.. elhamdülillah Reis sayesinde sizlerle yine bir arada bulunmanın gururunu yaşıyoruz. ..o eski emperyalist köpeklerin sonu gelecek ve hep birlikte yine Abdülhamid Paşa mızın ocünü aramızdaki soysuslardan alacağız

Cevapla

İhya

Sen ilk önce başını ört. deden bizdendi bizde dedendeniz merak etme. Müslüman türk milletin bekası için bazen devleti osmanlıya yönettirirler,bazen atatürke, bazende erdogana. Allahınişi büyüktür.

Cevapla

HASAN ÇAĞANLI

Osmanlı hanedanının siyasete girmesini kesinlikle doğru bulmuyorum çünkü onları liyakatsız gördüğüm falan yok, mevcutsistemin hanedanı ve osmanlıyı yıpratacağından endişe duyuyorum.

Cevapla

Niyazi

Anlayış ve destek mukemmel. Lakin anlayamadığım birşey var. Asırlarca Şeriat ile hukmetmis Osmanlının torunu nasil olurda avrupai giyinip kaşlarını alir? Makyaj yapar? Allah ve Rasulunun emirleri bellidir. Bu azaltilip arttirilamaz.

Cevapla

Osman akyazıcı

Sen önce git dedene layık ol

Cevapla

Muhammet kasım

Bu torundan bir halt olmaz Osmanlılar dine hizmet ettiği zamanlarda Allah ın yardımı vardı onlar Allahı terk etti Allah da onlardan yardımı kesti yok olup gittiler tek çare dine hadim olmaktır bu kılıkla bu iş olmaz

Cevapla

Şehit seyfettin

Kesinlikle girin hemde topyekun girin ve artık OSMANLI DEVLETİN ilan edin devletin bekası için biz üstümüze düşen yapacağız ALLAH in izni ile

Cevapla

Turgut Yildiz

Apdulhamit hana Allah rahmet etsin onuda rte kadar seviyoruz sizin hakkinizda birsey diyemem tanimiyoruz reis isini bilir Bu zamana kadar niye beklediniz sahsi fikrim calismista olabilirsiniz Bu memleket de herkes capi kadar bir seyler yapmadikca buyuk turkiye hayal olur Allah yar ve yardimcimiz olsun

Cevapla

Münir

Niye yayınlamıyorsunuz yorumu akitçiler

Cevapla

Rayiha

Biz turklerin kalbinden asla osmanliyi kopartamazlar biz osmanliyi hep sevdik gurur duydukve inaniyoruz ki bu buyuk millet bir yine dunyaya hükmedecek onun sancilari var RTE buyuk bir lider inaniyoruz ve cok dua ediyoruzbasaracaz Allahinizniyle evet sizlerden siyasete gimenizi bekliyoruz cok isterizsiz bizim atalarimizin genlerini tasiyorsunuzsiz bizim canimizsiniz kardeslerimizsinizsizi seviyor ve destekliyoruzAk partide olmaniz bizi cok mutlu eder cok yakisir size

Cevapla

nuri bozkurt

Bu hasretlik bitsin insallah sabirsizlikla bekliyoruz insallah

Cevapla

Mustafa başalan

Asil Osmanlı torunları başımızın tacıdır,Kayıhan Osmanoğluşehzademizi Reisin saflarında siyasette istiyoruz. ingiliz anahtarları kudurucak âmâ kudursun asalaklar.

Cevapla

sancar

Şanslısınız arkanızda millet var derken, millet dedenizin arkasında durmayıp sattımı demek istiyorsun

Cevapla

Aliyalcin

Masallah Osmanlı torunlari olarak AbdülHamit atamizin ruhu şah olsun Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun reis gelince allah güç kuvvet wersin allah yardım etsin duaciyiz

Cevapla

Murat

Allah sizden razı olsun cumhur başkanını bazen dedenize benzetiyorum .fikriniz güzel bazı kesimler bundan gerilebilir.tarih dedeniz nekadar büyük bir şahsiyet olduğunu bir kez daha gösterdi.küllerinden doğacak bir güçlü devletin parıltıları damlıyor sözlerinizden dedenizinbaşına gelenlerinaynısını tatbik edeceklerdi nerdeyse.hakanın güzel bir sözü vardı tarih tekerrür etmez hatalar tekerrür eder

Cevapla

nazli

Amin insallah

Cevapla

Bunyamin

Bi siz eksiktiniz, sakın girmeyin, hiç birinizi tanımıyoruz, hangi gizli mahfillerin piyonu olduğunuzu bile bilmiyoruz, tam bir kapalı kutusunuz,sakın haaa.

Cevapla

Can

Terorist başı öcalanın yeğeni dilek öcalanda ve fetöcü teroristlerde girmişti meclise bunlarda girsin sıkıntı yok alıştık artık

Cevapla

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...Erdoğan: El-Bab ve Münbiç'ten sonra...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, El-Bab Operasyonu'na ilişkin, "İşin bu bölümü bitti ama…

Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…