Abdülhamid Han devletin ömrüne ömür kattı

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cezmi Eraslan, Osmanlı Devleti’nin 34. padişahı Sultan 2. Abdülhamid’in vefatının 100. yılında değerlendirmelerde bulundu. Cezmi Eraslan, 2. Abdülhamid’in 1876-1909 arasında tahtta kaldığına dikkati çekerek, dönemin zor olduğunu ifade etti.

“2. ABDÜLHAMİD’İN İSLÂM BİRLİĞİ POLİTİKASI”

2. Abdülhamid’in geçerliliği süren bir siyasetçi ve devlet adamı olduğun vurgulayan Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İslam Birliği politikası, hem iç hem dış politikasının mihveridir. Gerek içeride gerek dışarıda bugün de uygulanabilir bir politika bu. Türkiye son 15-20 yıldır birebir olmasa bile öz itibarıyla 2. Abdülhamid’in İslam dünyasına dönük politikasını hayata geçirme çabası içerisinde. Bu önemli bir şey. 2. Abdülhamid’in uyguladığı bu politika devleti yaşatmak adınaydı. Hem modernleştirmek hem yaşatmak adına. Bugün de en üst seviyede Sayın Cumhurbaşkanı ifade ediyor. Bir varlık mücadelesi veriyoruz. Sınırlarımızın dışında adeta yedi düvelle mücadele eden bir konumdayız. Dünyanın neresinde bir Müslüman zulme, baskıya uğruyorsa bununla ilgilenmek durumunda. 2. Abdülhamid’in de yaptığı buydu. Tabii bu yapılırken topla, tüfekle, silahla değil. 2. Abdülhamid’in İslam Birliği politikası, Batı dünyasında panislamik, saldırgan bir hareket olarak yorumlandı.”

“ABDÜLHAMİD, OSMANLI’NIN SON MUKTEDİR ADAMIYDI”

Eraslan, “2. Abdülhamid’in 1876-1909 arası uygulamalarına baktığınız zaman hakikaten devletin ömrüne ömür kattığını söylemek mümkündür. Osmanlı, cumhuriyetin ilk döneminde eleştirilirken ağırlıklı olarak Abdülhamid üzerinden eleştirildi. Çünkü Abdülhamid, Osmanlı’nın son muktedir adamıydı” dedi.

2. Abdülhamid’in Filistin bölgesinde Yahudi yerleşmesini engelleme konusundaki gayretinin kendisi tahttayken devam eden bir politika olduğunu aktaran Eraslan, İttihat ve Terakki’nin muhalefet anlayışının her ne olursa olsun 2. Abdülhamid’i tahttan indirmeye dönük olduğuna vurgu yaptı. Cezmi Eraslan, İttihat ve Terakki’nin Ermeni, Yahudi, Rum, akla gelebilecek herkesle ittifak ettiğini dile getirerek, “Abdülhamid’i indirdikten sonra da ittifaka dahil olan, İttihat ve Terakki’ye destek veren herkes kendi çıkarını istedi. Toprak verme, yerleşme hadisesi, Filistin’e Yahudi yerleşimi çok büyük bir hızla artış gösterdi. 1948’de de yeni bir devlet olarak çıktılar ve o tarihten bu tarihe bakın bölge huzur görmüyor” değerlendirmesinde bulundu.